Potsdam

In ungewöhnlich scharfen Worten hat die Grünen-Landesvorsitzende Julia Schmidt die Partner SPD und CDU in der gemeinsamen Kenia-Koalition kritisiert und fehlende Einigkeit beklagt. „Die SPD hat den Schalter bereits auf Wahlkampf umgelegt“, sagte Schmidt am Samstag auf der Landesdelegiertenkonferenz in Potsdam, auf der am Nachmittag die Landesliste zur Bundestagswahl verabschiedet werden soll. Sie hielt der Partei von Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) vor, wegen der schlechten Umfragewerte auf Bundesebene auch in Brandenburg „nervös“ zu werden.

Die Koalition sei vor eineinhalb Jahren in großer Einigkeit als gemeinsames Projekt gestartet, betonte Schmidt. „Doch wir merken: Die Angriffe und der Ton werden härter.“ Sie forderte die SPD auf, wieder gemeinsam an einem Strang zu ziehen, „um die Corona-Pandemie gemeinsam erfolgreich zu bekämpfen“.

Streit über Impfstrategie in der Koalition

Zu einem heftigen Streit und einem Zerwürfnis war es gekommen, als Regierungschef Woidke der grünen Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher wegen Pannen und Versäumnissen bei der Umsetzung der Impfstrategie Mitte März die Kompetenz für die Impflogistik entzogen hatte. Für diese ist jetzt CDU-Innenminister Michael Stübgen zuständig, der dafür einen eigenen Impflogistik-Stab gebildet hat. Brandenburg war lange Zeit wegen des schleppenden Impftempos bundesweit Schlusslicht. Die Grünen hatten den Schritt Woidkes als Affront und Demütigung der eigenen Ministerin gewertet, ihn aber akzeptiert.

Die in die Kritik geratene Ministerin erhielt die volle Rückdeckung von Parteichefin Schmidt. „Ursula, es ist unglaublich, was Du und Dein Ministerium da leisten. Das ist fast schon übermenschlich“, sagte Schmidt und lobte ausdrücklich, dass Nonnemacher keine Scheu vor Verantwortung habe.

Auch mit dem Koalitionspartner CDU ging die Grünen-Chefin hart ins Gericht. So habe CDU-Fraktionschef Jan Redmann keine Probleme, Menschen nach Afghanistan in ein unsicheres Herkunftsland abzuschieben. „Das ist herzlos und schmerzt mich“, so Schmidt. Es sei schwer zu ertragen, das von einem Koalitionspartner zu hören.

Baerbock ohne Gegenkandidat

Am Nachmittag stellt sich Annalena Baerbock der Wahl für den Spitzenplatz 1 der Brandenburger Landesliste zur Bundestagswahl. Auf Platz 2 tritt Grünen-Bundesgeschäftsführer Michael Kellner gegen drei weitere Kandidaten an.

Am Montag wollen Baerbock und ihr Co-Vorsitzender Robert Habeck bekannt geben, wer von beiden die Kanzlerkandidatur übernehmen wird.

Von Igor Göldner