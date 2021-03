Potsdam

Unternehmen und Einzelhandel sind erleichtert von der Rücknahme der sogenannten „Ruhetage“ durch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Berlin-Brandenburg (HDE), Nils Busch-Petersen, sagte: „Die Chaostage sind abgewendet.“ Die „Einsicht in die Realität“ durch die Bundesregierung käme „besser spät als nie“, so Busch-Petersen am Mittwoch auf MAZ-Anfrage.

Busch-Petersen nannte den in der Nacht von Montag auf Dienstag beim Treffen der Bundeskanzlerin mit den Länderchefs aufgekommenen Vorschlag, das Infektionsgeschehen über Ostern mittels zweier zusätzlicher Ruhetage am Gründonnerstag und am Karsamstag einzudämmen, eine „Schnapsidee“. Diese sei weder rechtlich abgesichert noch epidemiologisch angemessen gewesen.

Unlösbare logistische Probleme

Zusätzliche „Ruhetage“ hätten den Einzelhandel mit unlösbaren logistischen Probleme gestellt, sagte Busch-Petersen. Dabei wäre es nicht nur um schwierige Lieferungen von Frischware für die Supermärkte am Sonnabend, sondern auch um die Bezahlung gegangen. „Ein zusätzlicher Feiertag wäre von der Kurzarbeit nicht abgedeckt“, so Busch-Petersen zu den nun ad acta gelegten Schließungsplänen für Gründonnerstag. Auch epidemiologisch hätten die Ruhetage keinen Sinn ergeben. In den Tagen vor der Schließung hätten sich die Kunden vermutlich erst recht beim Einkauf von Vorräten „gedrängt wie verrückt“.

Schon jetzt Schaden entstanden

Der Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Unternehmensverbände in Berlin und Brandenburg (UVB), Christian Amsinck, erwartet von den beiden Bundesländer nun, für das Osterwochenende praktikable und einfach handhabbare Lösungen zu schaffen. Durch das Hin und her bei den Beschlüssen zu den „Ruhetage“ sei Vertrauen verloren gegangen. „Wir brauchen künftig Klarheit und Verlässlichkeit“, so Amsinck.

Laut dem Präsidenten des Handwerkskammertages Robert Wüst, seien den Handwerkern schon jetzt „unnötige Kosten“ entstanden. „Fleischer und Bäcker hatten Produktionsumstellungen bereits eingeleitet, Friseure und Kosmetiker Terminvereinbarungen verlegt und Baubetriebe ihr Baustellenmanagement schon angepasst“, so Wüst. Dennoch sei die Rücknahme des Beschlusses richtig. Da aber viele Unternehmensexistenzen auf dem Spiel stünden, müssten „der perspektivlose Lockdown-Modus endlich verlassen und wieder Schritte in eine normale Geschäfts- und Betriebstätigkeit gefunden werden“.

Von Rüdiger Braun