Potsdam

Entspannt bei schönstem Sonnenschein auf Seen und Flüssen umher schippern, weit weg vom Ufer und anderen Menschen: Mit dem Hausboot lassen sich Urlaubsträume coronakonform gestalten. In der Pandemie sind die schwimmenden Ferienhäuser deshalb auch in der Region nachgefragt wie selten zuvor.

Freuten sich Brandenburgs Hausboot-Vermieter bereits im vergangenen Jahr über ein sattes Nachfrageplus im Vergleich zu den Vorjahren, sind die Buchungsbücher auch für diese Saison schon prall gefüllt. Eine aktuelle Umfrage des ADAC Berlin/Brandenburg unter verschiedenen Anbietern hat ergeben, dass Hausboot-Vermieter in der Region sowie in der benachbarten Mecklenburgischen Seenplatte bereits rund 90 Prozent Auslastung von Juni bis August verzeichnen können – und für die begehrten Sommermonate damit schon so gut wie ausgebucht sind.

Freie Boote nur noch in der Nachsaison

Wer in diesem Jahr also noch sonnige Tage auf dem Wasser verbringen möchte, hat in der Hauptsaison kaum noch Chancen und sollte lieber auf die Nachsaison im September und Oktober ausweichen, so der Rat des ADAC. Dabei ist zu bedenken: Ob man sein Hausboot bei Reservierung auch beziehen darf, hängt von der Aufhebung der derzeit geltenden Beherbergungsverbote ab. Bis zum 3. Mai (Brandenburg) und 11. Mai (Mecklenburg-Vorpommern) ist eine Anmietung der Hausboote verboten – Lockdown-Verlängerung möglich.

Steffen Schulz, Geschäftsführer von Bootsurlaub.de mit Hauptsitz in Waren an der Müritz und zwei Hausboot-Standorten in Brandenburg, hofft auf ein baldiges Go-Signal aus der Politik. „Die Leute wollen raus, einfach mal abschalten und etwas anderes sehen und erleben“, sagt er. Reisen mit dem Hausboot seien nicht nur äußerst entspannend und für jeden etwas, da viele der Gefährte keinen Bootsführerschein verlangten - sondern auch hygienisch sicher. „Hausboote sind autark und auf dem Wasser hält man automatisch den Abstand zu anderen ein“, sagt Schulz.

Abstand auf dem Wasser: Mit dem Hausboot ist man autark unterwegs. Quelle: Jens Büttner

Hausboote ermöglichen coronakonformes Reisen

Zudem habe man im vergangenen Jahr viel Geld und Expertise für ein stichhaltiges Hygienekonzept aufgewendet, das etwa Videoeinweisungen für die verschiedenen Bootstypen beinhaltet. „Wir sind 2020 sehr gut und sicher durch den Sommer gekommen“, sagt Schulz.

Die vielen Buchungsanfragen für dieses Jahr würden das Vertrauen in die coronakonforme Sicherheit des Hausbootes bestätigen. „Die Hauptsaison ist bei uns praktisch schon komplett ausgebucht“, sagt der Reederer. Und auch für die Nachsaison verzeichne sein Unternehmen bereits eine Buchungsrate von rund 80 Prozent. Schulz rechnet mit einem Betrieb bis weit in den Oktober hinein – sollten nicht neuerliche Einschränkungen das Geschäft verhageln.

Flexible Stornierung

Ganz ähnlich sieht es bei dem Bootsferienanbieter Kuhnle Tours aus. „Der Sommer ist bereits rappelvoll gebucht“, sagt Sprecherin Dagmar Rockel-Kuhnle. Die große Nachfrage verdeutliche, dass in diesem Jahr auch trotz des Impffortschritts Ferien im Inland bei vielen Menschen an erster Stelle stehen werden. „Wir machen aktuell unsere Boote flott, damit wir nach der Lockerung des Lockdowns sofort startklar sind“, sagt Rockel-Kuhnle.

Nach der umsatzstarken Saison im vergangenen Jahr hat das rund 80 Mitarbeiter zählende mecklenburgische Unternehmen mit einem Standort im brandenburgischen Zeuthen (Dahme-Spreewald) und einer Boots-Übergabestation an der Marina Zehdenick (Oberhavel) kaum jemanden in Kurzarbeit geschickt. Die Flotte wurde von 120 auf 160 Boote aufgestockt. „Über den Winter haben wir in die Hygiene investiert“, sagt Rockel-Kuhnle. So habe man die Boote etwa mit leistungsstarken Industriespülmaschinen ausgestattet.

Auch bei den Stornierungsbedingungen will man den Kunden so viel Sicherheit wie möglich bieten. Wer seine Hausboot-Reise aufgrund von Reisebeschränkungen nicht antreten kann, darf bei Kuhnle Tours kostenfrei seinen Termin umbuchen. Wer das nicht will, kann einen für drei Jahre gültigen Reisegutschein bekommen, oder auch sein Geld zurückverlangen. „Wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn wir bald wieder Gäste auf unseren Booten begrüßen dürfen“, sagt Rockel-Kuhnle.

Von Jérôme Lombard