Ein Jahr Corona in Deutschland - Wie in Brandenburg an dem Virus und den Folgen geforscht wird

Vor knapp einem Jahr kam das Corona-Virus nach Deutschland – und plötzlich ging es Schlag auf Schlag. Obwohl Brandenburg kein medizinisches Forschungsmekka ist, beschäftigen sich auch hier viele Wissenschaftler mit dem Virus und seinen Folgen. Die MAZ stellt die Projekte vor.