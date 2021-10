Die aktuelle Corona-Verordnung sieht jetzt doch eine Erfassung von Personendaten an Hochschulen vor. Die Kontaktverfolgung über Teilnehmerlisten war bisher aber gar nicht so üblich.

Corona: Hochschulen in Brandenburg sollen Kontakte verfolgen

Infektionsschutz - Corona: Hochschulen in Brandenburg sollen Kontakte verfolgen

Infektionsschutz - Corona: Hochschulen in Brandenburg sollen Kontakte verfolgen