Wissenschaftsministerin Manja Schüle (SPD) und die beiden Präsidentinnen der Brandenburgische Landesrektorenkonferenz haben am Donnerstag in Potsdam ihre gemeinsame Digitalisierungsagenda vorgestellt. Die Landesregierung und die acht staatlichen Hochschulen des Landes verpflichten sich, die Digitalisierung der Hochschulen in Studium und Lehre, bei der Forschung und dem Technologietransfer sowie in der Hochschulverwaltung voranzubringen. Das Wissenschaftsministerium stellt den Einrichtungen dafür neun Millionen Euro aus dem laufenden Haushalt zur Verfügung.

Die Corona-Krise habe in vielen Bereichen wie ein Brennglas gewirkt, so Ministerin Schüle. Sie habe auch strukturelle Defizite bei der Digitalisierung der Hochschulen aufgezeigt. Zum Beispiel stellten sich digitale Prüfungen immer noch als ausnehmend schwieriges Unterfangen dar. Andererseits arbeiteten die Hochschulen schon lange an der Digitalisierung. „Das ist ein Grund, warum der Hochschulbetrieb aufrecht erhalten werden konnte.“ Dieser Prozess soll durch die Agenda einen Schub erhalten.

Wissenschaftsministerin Manja Schüle (SPD) will die Digitalisierung an den Hochschulen beschleunigen. Quelle: Soeren Stache

Schüle nannte drei zentrale Punkte der Agenda. An der Technischen Hochschule Wildau (Dahme-Spreewald) soll ein Zentrum für digitale Transformation entstehen. Weiterhin sollten Lernen, Lehre und Prüfungen durch neue digitale Formate flexibilisiert werden und mit dank Mischung aus Digital- und Präsenzveranstaltungen „das beste aus beiden Welten“ zusammengeführt werden. Schließlich wollen Regierung und Hochschulen die digitale Infrastruktur vor Ort verbessern. Mit dieser gemeinsamen Digitalagenda, so Schüle, gehöre Brandenburg zusammen mit Thüringen und Niedersachsen zu den bundesweiten Vorreitern.

Altgediente Vorlesungen nicht immer das Richtige

Eva Schmitt-Rodermund, Präsidentin der Fachhochschule Potsdam und derzeit auch der Landeshochschulkonferenz, sieht in der Digitalisierung eine Chance, die zunehmende Heterogenität der Studierenden zu bewältigen. Studierende seien heute teilweise berufstätig, kämen oftmals aus dem Ausland, hätten ein unterschiedliche Lerngeschwindigkeiten und Wissensstände. „Die altgediente Vorlesung ist da nicht mehr das Richtige.“ Unterschiedliche digitale Angebote könnten dem Tempo und dem Zeitbudget der Studierenden gerechter werden.

Die Präsidentin der FH Potsdam, Eva Schmitt-Rodermund, freut sich auf passgegauere Formate im Stduium. Quelle: Bernd Gartenschläger

Die Vizepräsidentin der Rektorenkonferenz und Leiterin der Filmuniversität, Susanne Stürmer, hebt hervor, dass die Agenda ein gemeinsames Programm aller brandenburgischen Hochschulen sei. „Die Zusammenarbeit ist richtig. Wir sind vorbildlich.“ Der gemeinsame Digitalisierungsschub könne helfen, ein Fachkräfteproblem zu beheben. „Es herrscht ein eklatanter Fachkräftemangel genau im Bereich digitaler Kompetenzen“, so Stürmer. Diese Kompetenz müssten die Hochschulen ihren Studierenden mitgeben. Gerade für die Filmuniversität gelte: „Unsere ganze Profession lebt in der Digitalisierung.“

Räume für hybride Formate schaffen

An der Fachhochschule Potsdam will Präsidentin Schmitt-Rodermund zum Beispiel mit Grundlegendem beginnen. „Wenn vor Ort das W-Lan nicht gut funktioniert oder zu wenig Serverkapazität da ist, können digitale Elemente in Ergänzung von Präsenzlehre nicht gut genutzt werden“, sagt sie der MAZ. Anspruchsvoller ist das Ziel, spezielle Räume für hybride Lehre auf dem Campus zu schaffen. Dabei ist ein Teil der Studierenden anwesend, der andere per Rechner zugeschaltet. „Interaktion und Individualisierung muss künftig klappen, egal ob jemand vor Ort ist oder nicht“, sagt die FH-Präsidentin. Dazu brauche es viel Technik und auch didaktische Konzepte.

„Das letzte große Thema sind die Prüfungen“, so Schmitt-Rodermund. Wie vermeidet man bei digitalen Prüfungen Täuschungen, ohne die Persönlichkeitsrechte der Prüflinge zu verletzen? „Wie da tragfähige, rechtskonforme Lösungen aussehen können, werden wir gemeinsam mit dem Gesetzgeber und den Datenschutzbeauftragten zu erarbeiten haben“, erklärt Schmitt-Rodermund.

