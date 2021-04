Brandenburgs Immobilienpreise explodierten im Corona-Jahr 2020

Potsdam

Das Corona-Jahr 2020 hat einen rekordverdächtigen Anstieg der Baulandpreise in Brandenburg gebracht. Gaben Investoren im Vor-Corona-Jahr 2019 noch sieben Milliarden Euro für Immobilien-Deals in Brandenburg aus, waren es im Pandemie-Jahr 2020 acht Milliarden. Das geht aus einem vorläufigen Fazit des Oberen Gutachterausschusses des Landes hervor, das jetzt veröffentlicht worden ist. Der detaillierte Grundstücksmarktbericht wird im Frühsommer veröffentlicht.

26 Prozent Mehrausgaben für unbebaute Flächen

Dem aktuellen Vorbericht zufolge blieben zwar die Zahl der abgeschlossenen Verträge sowie der Flächenumsatz auf dem Niveau von 2019 (jeweils plus ein Prozent), doch schoss der Geldumsatz um 14 Prozent nach oben. Für unbebaute Flächen gaben Investoren 26 Prozent mehr Geld aus als im Vorjahr, für bebaute Grundstücke 13 Prozent mehr. Einen kleinen Dämpfer gab es nur im Frühjahr 2020 – als wegen des Lockdowns Notare geschlossen hatten und kaum noch Grundstücksgeschäfte abwickelten.

Allein im Landkreis Dahme-Spreewald betrug der Umsatz mit Bauland oder bebauten Flächen 1,2 Milliarden Euro. In dem Kreis befindet sich der Flughafen BER, außerdem liegt die Region günstig zur Tesla-Baustelle. Der Wert der Immobilienverträge allein in diesem Kreis schoss im Jahr der Flughafeneröffnung um 40 Prozent nach oben.

Königs Wusterhausen besonders gefragt

Mit 400 Millionen Euro Umsatz überholte Königs Wusterhausen erstmals die Gemeinde Schönefeld. Laut Jürgen Kuse, Chef des Oberen Gutachterausschusses, waren auffällig viele große Flächenverkäufe dabei. Offenbar sicherten sich Investoren strategisch vorteilhaft gelegene Flächen für Gewerbeentwicklung. Dabei gehe es unter anderem um Hotel- und Büroflächen im Umfeld des Flughafens.

„Es ist unglaublich viel Geld im Markt und Brandenburg ist ein attraktiver Standort für Menschen, die Geld unterbringen müssen“, sagt Gutachter Kuse. Berlin-Brandenburg hole im Zeitraffer die Entwicklung nach, die in Metropolenräumen wie Frankfurt/Main, München oder Hamburg schon vor Jahrzehnten abgelaufen sei. In keiner dieser Regionen sei die Entwicklung in den vergangenen Jahren so rasant gewesen wie in Brandenburg. Insbesondere das Berliner Umland sei gefragt, sagt der oberste Gutachter im Land. In Orten wie Zeuthen und Schönefeld (beide Dahme-Spreewald) oder auch Nauen (Havelland) haben sich die Bodenpreise in den vergangenen zehn Jahren verfünffacht, sagt Gutachter Kuse. Preistreiber seien neben der langanhaltenden Phase der Hochkonjunktur seit der Bankenkrise und neuen Wirtschaftsansiedlungen der niedrige Zins für Hypotheken, sagt Gutachter Kuse.

Tesla-Ansiedlung soll Markt weiter beleben

Mit den Auswirkungen der Tesla-Ansiedlung in Grünheide (Oder-Spree) beschäftigt sich auch eine Mittwoch vorgestellte Studie im Auftrag des Landes. Sie geht, wie berichtet, davon aus, dass bis zu 36 000 Menschen in die Region ziehen könnten, wenn die Fabrik voll ausgebaut und ausgelastet sein wird. Die erwartete Belebung des Marktes für Wohnimmobilien sowie Land für Wohn- und Gewerbebauten wird sich laut dem Gutachten bis Frankfurt (Oder) bemerkbar machen.

In der vergangenen Woche hatte Daimler-Benz bekannt gegeben, dass es künftig die elektrische Version seines Transportermodells Sprinter im Werk Ludwigsfelde (Teltow-Fläming) fertigen wird. Seite

Von Ulrich Wangemann