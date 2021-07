Potsdam

Die Zahl der Impfungen gegen das Coronavirus in Brandenburg hat im Juni den bisherigen Höhepunkt erreicht, ist aber seitdem deutlich gesunken. In der zweiten Juni-Woche (7.-13.) wurden nach Angaben der Landesregierung etwa 186.000 Impfungen verabreicht, in der dritten Juni-Woche (14.-20.) waren es rund 154.000 und in der letzten kompletten Woche im Juni (21.-27.) noch 132.000. Die Gründe dafür waren zunächst unklar. Am 24. Juni hatten in Brandenburg die Sommerferien begonnen. Für die Kalenderwoche 26 (bis 4. Juli) liegen noch keine Zahlen vor.

In Brandenburg haben seit Beginn der Impfkampagne Ende Dezember 1.335.151 Menschen eine Erstimpfung erhalten. 885.762 Menschen sind vollständig geimpft. Das entspricht 52,9 beziehungsweise 35,1 Prozent der Bevölkerung. Deutschlandweit sind 38,9 Prozent der Bürgerinnen und Bürger voll geimpft, 56,1 Prozent haben eine Erstimpfung bekommen. Brandenburgs Impfkampagne läuft also im Ländervergleich eher langsam.

Lesen Sie auch Erst Astra, dann Biontech/Moderna: Die wichtigsten Fragen zur Kreuzimpfung

Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) appellierte „mit Blick auf die hochinfektiöse Delta-Variante“ abermals an die Bürger: „Machen Sie von unseren Impfangeboten Gebrauch!“ Sie wandte sich aber gegen Strafen für Impfschwänzer. „Von Bußgeldern für nicht abgesagte Impftermine halte ich wenig“, erklärte sie. „Impftermine, die nicht eingehalten werden können, sollten aber unbedingt abgesagt werden, damit auch andere Interessierte zum Zuge kommen können und auf keinen Fall Impfstoff vernichtet werden muss.“

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hatte in der „Bild am Sonntag“ Strafen für die, die ihren Termin sausen lassen und nicht absagen, als richtig bezeichnet. Die Bundesregierung wandte sich gegen Sanktionen. Es gebe keine Planungen für Strafzahlungen, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin.

Die Diskussion angestoßen hatte am Wochenende der Chef des Roten Kreuzes in Berlin, Mario Czaja.

Von MAZonline