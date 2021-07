Potsdam

Das Impfen ist zu einem mühseligen Geschäft geworden. Die meisten Menschen, die unbedingt wollten, haben sich ihre Dosen abgeholt. Sie haben sich von dem Anmeldekrampf nicht entmutigen lassen. Jetzt muss die Kampagne – will sie eine wirksame Immunität in der Bevölkerung schaffen – all jene erreichen, denen die Impfung bislang nicht so wichtig war, außerdem jene Skeptiker, die noch nicht zum harten Kern der Verweigerer zählen.

Einfach wie ein Schnelltest

Das einfachste Mittel: Der Weg zur Spritze muss möglichst unkompliziert sein. Gelegenheit macht Impfung. Die Bürger müssen sich mal schnell beim Shoppen im Einkaufszentrum den Pieks abholen können. Sie sind es schließlich auch gewöhnt, einen Schnelltest in der Fußgängerzone zu machen. Die Berliner machen gerade vor, wie einfach es sein kann – mit Spontanaktionen auf einem Ikea-Parkplatz etwa. Einkaufszentren werben offen um Brandenburger. Höchste Zeit also für die märkischen Impfstrategen, mit kreativen Ideen in den Alltag der Bürger vorzudringen.

Auf kommunaler Ebene läuft hier und da schon einiges, landesweit aber bleiben diese Ansätze ein Flickenteppich. Worauf die Gesundheitsverwaltung nicht mehr hoffen darf: Dass die Menschen durchs halbe Land fahren oder Stunden in einer Warteschleife verbringen, um an einen Termin zu kommen. Diese Leute sind immunisiert. Jetzt kommt der eigentlich schwierige Part.

Von Ulrich Wangemann