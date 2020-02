Brandenburgs neuer Infrastrukturminister lehnt Mietenpreisbremse wie in Berlin ab

Potsdam

In Brandenburg soll es – anders als im Nachbarland Berlin – keinen gesetzlichen Mietendeckel geben. „Das wird für Brandenburg kein Weg sein“, sagte Beermann am Freitag in Potsdam, der generelle Mietobergrenzen ablehnt.

In Berlin hatte die rot-rot-grüne Koalition den Mietendeckel kürzlich beschlossen, der den weiteren Anstieg der Mieten per Landesgesetz für fünf Jahre begrenzt. Gegen die Regelung haben Vermieter Klage eingereicht. Ein Eilantrag gegen das Gesetz ist am Freitag vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe gescheitert.

Beermann setzt auf stärkere Wohnraumförderung

Stattdessen setzt Beermann auf Wohnraumförderung, die ausgebaut werden soll. Dafür stehen in diesem Jahr 100 Millionen Euro zur Verfügung. Bereits jetzt würden Anträge über rund 150 Millionen Euro vorliegen.

In diesem Jahr soll die „Wohnungsbauoffensive“ fortgesetzt werden, betonte Beermann. Künftig sollen die Wohnungen „vielfältiger“ gestaltet werden und stärker zugeschnitten werden für Menschen mit Behinderungen, Singles, Rentner und Familien mit Kindern. Dem werde der derzeitige Wohnungsbestand nicht gerecht, hob der Minister hervor. Schwerpunkt ist das Berliner Umland.

Rot-Rot führte eigenes Gesetz ein

In Brandenburg hatte die rot-rote Vorgängerregierung ein eigenes Wohnraumförderungsgesetz eingeführt, das seit 1. Oktober 2019 gilt und von Beermann begrüßt wurde.

Damit soll der Bezug von sozial geförderten und damit preiswerteren Wohnungen erleichtert werden. Dazu werden unter anderem die Einkommensgrenzen für Wohnberechtigungsscheine angehoben.

Von den neuen Regelungen sollen vor allem Menschen mit geringen Einkommen, Studenten und Auszubildende, aber auch Menschen mit Behinderungen und Senioren profitieren.

Von Igor Göldner