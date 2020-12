Potsdam

Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen ( CDU) hat an die christlichen Mitbürger appelliert, die raren Plätze in den Kirchen zu Weihnachten vorwiegend Alleinstehenden zu überlassen. „Wenn ich noch Pfarrer wäre, würde ich darum bitten, dass die Gotteshäuser vor allem für Menschen geöffnet sind, die allein sind“, sagte der 61-Jährige im MAZ-Interview. „Wer sich noch in kleiner Runde mit Familienmitgliedern treffen kann, ist nicht so vom Lockdown betroffen wie die wirklich Einsamen.

Anfang der 1990er-Jahre war Stübgen evangelischer Pfarrer in der Kirchenprovinz Sachsen. Theologie hat er in Naumburg und Berlin studiert. Seit 1990 sitzt der Kirchenmann für die CDU im Bundestag, seit Ende 2019 ist er Brandenburgs Innenminister.

Anzeige

Vertrauen in die Kirchen

Mit Blick auf die Weihnachtszeit „setzen wir diesmal mehr auf die Zusagen der Kirchen, den Infektionsschutz selbstständig zu gewährleisten“, sagte Stübgen. Im ersten Lockdown seien die Gottesdienste hart eingeschränkt worden. Das Vertrauen sei aber angebracht. „Die Kirchen verhalten sich berechenbarer als Querdenker-Demonstranten“, so der Innenminister. Die Regierung vertraue darauf, dass in den Corona-Hotspots Gottesdienste mit maximal 50 Menschen „unter den gegebenen Vorkehrungen sicher abgehalten werden können“. In eine Dorfkirche würden vermutlich wegen der Sicherheitsabstände nicht einmal 20 Menschen passen. Diese wenigen Plätze sollten anderer Gemeindemitglieder Stübgens Auffassung nach Alleinstehenden überlassen.

Viel werde an der Kreativität der Pfarrer hängen. „Auch unter freiem Himmel ist es nicht gut, wenn sich Hunderte Leute treffen“, so der Christdemokrat. „Für die Organisatoren wird das eine harte Herausforderung.“

Beunruhigendes aus Südbrandenburg

Der Verzicht auf ein Weihnachtsfest wie in anderen Jahren betreffe auch seine Familie, sagt Stübgen. „Traditionell feiert meine gesamte Familie Weihnachten groß. Die Mitglieder kommen aus ganz Deutschland angereist.“ In diesem Jahr jedoch habe schon vor dem Lockdown besprochen, „dass wir uns in diesem Jahr nur im engsten Umfeld in Finsterwalde treffen. Wir wollen die große Familienfeier im Sommer nachholen.“

In Stübgens Heimat in Südbrandenburg wütet die Pandemie besonders schlimm. „Die Einschläge kommen näher bei einer Inzidenz von über 500“, sagt der Minister. Das Geschehen sei diffus. Kürzlich habe er mit einem älteren Herren gesprochen, der ganz allein auf einem Gehöft lebt und nur ganz wenige soziale Kontakte hat. „Plötzlich ist er positiv. Er hat keine Ahnung, wo er sich infiziert hat. Er sagte, er sei mal im Supermarkt gewesen – sonst treffe er praktisch niemanden“, berichtet Stübgen.

Die Politik habe keine andere Wahl als den harten Lockdown, sagt der Minister: „Unsere medizinischen Kapazitäten nähern sich dem Ende, im Süden sind sie schon ausgereizt. Wir haben nicht mehr viele Möglichkeiten.“

Von Ulrich Wangemann