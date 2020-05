Innenminister: „Kalbitz ist erwiesener Rechtsextremist“

Potsdam

Angesichts steigenden Drucks auf Brandenburgs AfD- Partei- und Fraktions-Chef Andreas Kalbitz wegen seiner Kontakte ins Neonazi-Milieu und seiner Rolle als Frontmann des völkischen „AfD-Flügels“ verschärft die Landesregierung die Tonart. „Die AfD in Brandenburg wird mit am stärksten in Deutschland vom Flügel kontrolliert und gesteuert – nur in einem Bundesland ist das noch ähnlich. Ob sich der Flügel aufgelöst hat, schauen wir uns genau an“, sagte Innenminister Michael Stübgen ( CDU) am Donnerstag der MAZ. „Wir müssen notfalls vielleicht auch zu Maßnahmen schreiten. Aber dazu gibt es noch keine Entscheidung.“

Verfassungsschutz-Chef spricht von „Verflügelung“

Ähnlich hatte sich der neue Chef des märkischen Verfassungsschutzes, Jörg Müller, zuvor im RBB-Inforadio geäußert. Seine Behörde müsse sich die Frage stellen, ob man den AfD-Landesverband beobachten solle. „Wenn sich die erkennbare ,Verflügelung’ der Partei weiter fortsetzt und zeigt, wird sich diese Frage immer mehr aufdrängen“, so Müller. Dass der Flügel bundesweit mittlerweile ein Beobachtungsfall sei, habe auch mit Erkenntnissen aus dem Brandenburger Landesverband zu tun. Minister Stübgen äußerte mit Hinblick auf den AfD-Partei- und Fraktionsvorsitzenden: „Ich teile die Einschätzung des Bundesverfassungsschutzes, dass Kalbitz ein erwiesener Rechtsextremist ist.“

Die AfD steht unter Druck

Kalbitz steht im Mittelpunkt des bundesweiten Interesses, weil er einer der beiden Anführer des völkischen „Flügels“ in der AfD ist, der wegen seiner extremistischen Tendenzen vom Bundesamt für Verfassungsschutz beobachtet wird. Kalbitz’ Name ist nach Recherchen des Nachrichtendienstes auch auf einer Liste der mittlerweile verbotenen „Heimattreuen Deutschen Jugend“ (HDJ) aufgetaucht. Innerparteilich geht die Sorge um, die Rechtsausleger der Partei könnten eine nachrichtendienstliche Beobachtung der gesamten AfD nach sich ziehen.

Die „HDJ“ steht auf der Unvereinbarkeitsliste der AfD, die den Zweck haben soll, Extremisten gar nicht erst in die Partei zu lassen. Im für ihn schlimmsten Fall droht Kalbitz die Annullierung seiner Parteimitgliedschaft – heute will der AfD-Bundesvorstand sich mit der Personalie beschäftigen, er hatte Kalbitz im März aufgefordert seine Kontakte offenzulegen. Dazu sagte Stübgen: „Ich vermute, dass wieder so etwas Schwammweiches herauskommt wie die Auflösung des Flügels.“

„Flügel-Protagonisten dominieren Landespartei“

Mit der im April 2020 erklärten Selbstauflösung des Netzwerks hatte die Gruppierung versucht, Druck aus der Debatte um eine Überwachung der Gesamtpartei zu nehmen. CDU-Chef Stübgen glaubt nicht an ein Verschwinden der Gruppe: „Viele AfD-Leute haben sich in Brandenburg mit dieser Bewegung identifiziert. Jetzt sagt die Partei, der Flügel habe sich aufgelöst. Aber die Leute sind weiter da.“ Gerade in Brandenburg „dominieren die Protagonisten des Flügels die Partei immer mehr – ob er aufgelöst ist oder nicht“, so Stübgen. Unter anderen gehört neben Kalbitz Partei-Vize Birgit Bessin zu den Erstunterzeichnern des Flügel-Gründungsdokuments.

Auch zu dem fremdenfeindlichen Cottbuser Verein „Zukunft Heimat“, dessen Vorsitzender der AfD-Landtagsabgeordnete Christoph Berndt ist, sagte der Minister: „Zukunft Heimat ist eine Organisation, die engste Kontakte zu Rechtsextremisten pflegt.“

Von Ulrich Wangemann