Potsdam

In Brandenburg stellen sich die Sicherheitsbehörden auf weitere Proteste von Gegnern der Corona-Beschränkungen sowie einer allgemeinen Impfpflicht ein. „Ich gehe davon aus, dass bei jeder weiteren Verschärfung der Corona-Maßnahmen der Protest zunehmen wird“, sagte Innenminister Michael Stübgen (CDU) in einem MAZ-Interview. Die Entwicklung bereite den Sicherheitskräften Sorgen. Die meisten der sogenannten Spaziergänge seien nicht angemeldet. „Wir wissen nicht, wann und wo mit wie vielen Personen sie stattfinden.“

Stübgen warnte zugleich vor einer weiteren Radikalisierung der Proteste. Unter den vielen friedlichen Demonstranten seien Menschen, die ihr Demonstrationsrecht wahrnehmen würden. „Wir beobachten aber zunehmend, dass Rechtsextremisten versuchen, diese Bewegung zu kapern und für ihre Zwecke politisch zu missbrauchen.“ Sollte es zu Rechtsverstößen kommen, werde die Polizei „klare Kante“ zeigen, so Stübgen.

Stübgen: Sechs Personen festgenommen

Es habe in den vergangenen Tagen 83 Strafanzeigen und 124 Ordnungswidrigkeitsverfahren gegeben, teilte der Minister mit. Die Polizei habe über 180 Platzverweise erteilt und sechs Personen vorübergehend festgenommen.

Am Montag sind wieder in mehreren Städten wie Potsdam, Eberswalde, Beeskow und Bad Freienwalde Proteste gegen die Impfpflicht und Corona-Maßnahmen geplant. In Potsdam sind auch Gegenproteste angekündigt.

Er kündigte die Prüfung einer Anzeige gegen den brandenburgischen Landtagsvizepräsidenten Andreas Galau (AfD) durch die Polizei an. Dieser habe einen Vergleich der Corona-Impfkampagne mit Menschenversuchen im Dritten Reich gezogen. „Das ist nach meiner Überzeugung Volksverhetzung.“ Andere Landtagsabgeordnete der AfD würden „in die gleiche Kerbe“ schlagen. „Soweit das nachweisbar ist, wird das die Polizei zur Anzeige bringen.“

Linke: Kritik am Agieren der Polizei

Der Innenminister verteidigte das Agieren der Polizei kurz vor Weihnachten in Cottbus, als mehrere Tausend Menschen ohne Masken und Abstand durch die Stadt zogen. „Es ist beim Blick auf eine so große Menge an Personen nicht immer möglich, alle Auflagen an jedem Ort durchzusetzen“, sagte er in dem Interview. Die Polizei habe die Versammlung in Cottbus gestoppt und letztlich aufgelöst. „Sie kann aber nicht jedem einzelnen Maskenverweigerer hinterherlaufen.“

Kritik am Agieren der Polizei in Cottbus kam von den Linken. Der Lausitzer Bundestagsabgeordnete und frühere Finanzminister Christian Görke sprach von einem „unhaltbaren Zustand“, dass die Polizei bei Aufzügen gegen die Corona-Maßnahmen wiederholt Hunderte Menschen durch die Innenstadt unter Missachtung des Infektionsschutzes ziehen lässt. „Es sind illegale Kundgebungen und keine Spontandemos, da diese über Flyer und soziale Medien im Vorfeld beworben wurde“, sagte Görke der MAZ. Gerade in Cottbus sei zu beobachten, dass Rechtsextreme diese Aufzüge dominierten. Die Einsatzkräfte müssten verstärkt werden und konsequenter vorgehen.

Schärfere Regeln in Brandenburg

In Brandenburg treten heute schärfere Corona-Regeln in Kraft. Dann gilt für Geimpfte und Genesene mindestens bis zum 11. Januar bei privaten Treffen drinnen oder draußen eine Obergrenze von zehn Menschen. Wenn in einem Haushalt jemand ohne Corona-Impfung dabei ist, ändert sich nichts: Zu privaten Treffen dürfen nur bis zu zwei Menschen eines anderen Haushalts hinzukommen, Kinder unter 14 Jahren werden nicht mitgezählt.

An Silvester sind Ansammlungen verboten, für belebte Plätze gilt ein Böllerverbot. Wer gegen Kontaktregeln verstößt, dem drohen Bußgelder von bis zu 500 Euro.

Für Demos im Freien gilt eine Obergrenze von 1000 Teilnehmern plus Maskenpflicht und Mindestabstand.

In Brandenburg liegt die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen aktuell bei 402. Der Trend ist rückläufig. Am Freitag lag der Wert noch bei 503,5.

Von Igor Göldner