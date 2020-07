Potsdam

In Brandenburg nimmt die rot-schwarz-grüne Koalition von ihren Plänen Abstand, die Zahl der Polizisten im Land in den nächsten Jahren deutlich zu steigern. Als Grund gab Innenminister Michael Stübgen ( CDU) die Corona-Krise mit den hohen Einnahmeverlusten im Landeshaushalt an. „Den schnellen Polizei-Aufwuchs, wie wir ihn geplant haben, werde ich so nicht realisieren können“, sagte Stübgen am Sonntag im RBB.

Im Koalitionsvertrag war vereinbart, die Zahl der Polizisten im Land von derzeit 8200 sukzessive bis zum Ende der Wahlperiode 2024 auf „mindestens 8500 Bedienstete“ zu erhöhen. „Das werden wir so nicht hinbekommen“, sagte Stübgen weiter. Und das tue ihm „wirklich weh“. Es solle aber auch nicht weniger Polizisten als die derzeit 8200 geben, fügte er hinzu. Sobald es wieder möglich sei, werde ein Pfad der langsamen Steigerung der Zahl der Polizisten beschritten.

Damit rücken die Koalition und der Innenminister von einem zentralen Vorhaben ihrer Regierungsarbeit ab. Stübgen verteidigte diesen Schritt. Corona mache es notwendig, einige der Vorhaben der Koalition zeitlich zu strecken. Welche das noch sein könnten, sagte Stübgen, der auch stellvertretender Ministerpräsident ist, nicht.

Gewerkschaft der Polizei ist über die Absage empört

Er erwähnte auch, dass an eine Abschaffung der sogenannten Erschließungsbeiträge für Anwohner von Grundstücken nicht gedacht sei. Eine solche Forderung hatte die CDU noch im Wahlkampf 2019 gestellt. Sie konnte sich damit aber in den Koalitionsverhandlungen mit SPD und Grünen nicht durchsetzen. Bei diesen Beiträgen handelt es sich um Kosten für die erstmalige Herstellung oder Erschließung einer Straße, die von den Anliegern weiter bezahlt werden müssen. Abgeschafft worden waren 2019 die Straßenausbau-Beiträge für Erneuerung oder Instandhaltung.

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) äußerte sich über die Absage empört. „Das ist ein fatales Zeichen, das wir nicht hinnehmen werden“, sagte GdP-Chef Andreas Schuster der MAZ. Er vermutet, dass mit den sowieso geplanten Altersabgängen letztlich die Zahl der Polizisten real abnehmen werde.

Linke kritisiert „Salamitaktik“ der Kenia-Koalition

Die Koalition hatte sich auch darauf verständigt, jährlich 400 Anwärterinnen und Anwärter bei der Polizei auszubilden. Das ist eine Verdopplung der bisherigen Ausbildungszahl gegenüber den Jahren zuvor. Ob an diesen Plänen jetzt wegen der Corona-Pandemie durch den Innenminister auch gerüttelt wird, ist offen. Nach Angaben von GdP-Chef Schuster kommen von diesen 400 sowieso nur etwa 320 in den Polizeidienst – der Rest schafft das Ziel der Ausbildung nicht. Am kommenden Freitag gebe es ein geplantes Treffen mit dem Innenminister. „Das wird ein heftiger Disput“, prophezeit Schuster.

Die Linke sieht in der Ankündigung des Innenministers einen klaren Bruch des zentralen Versprechens der CDU. Keine Landesregierung habe jemals soviel Geld wie die jetzige gehabt. „Es zeigt sich, dass Überschriften und Ankündigen kein Zukunftsplan für Brandenburg sind“, sagte der Linken-Innenpolitiker im Landtag, Andreas Büttner, der MAZ. Die Landesregierung habe kein Konzept zur Bewältigung von Corona. Sie müsse endlich sagen, wie sie die Krise bewältigen wolle. Die „Salamitaktik“ müsse aufhören, wo jeder Minister mitteilt, welches Projekt jetzt wegen der Pandemie nicht mehr gehe, so Büttner.

Von Igor Göldner