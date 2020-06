Innenminister: „Verfassungsgericht unterstützt unsere Linie“

Potsdam

Die AfD wertet die Entscheidung des Brandenburger Verfassungsgerichts vom Mittwoch, das Versammlungsrecht ein wenig zu lockern, als „Teilerfolg“. Das sagte der stellvertretende Parteichef Daniel Freiherr von Lützow. Die innenpolitische Sprecherin der Partei, Lena Duggen, kündigte an: „Für die vollumfängliche Wiederherstellung aller Grundrechte wird sich die AfD weiterhin beharrlich einsetzen.“ Noch bestehe der Lockdown fort. Damit „dauert die Beschneidung unserer Freiheiten an“, so Dugge.

Open-Air-Versammlungen von mehr als 150 Teilnehmern möglich

In einer Eilentscheidung hatte das Gericht Versammlungen im Freien mit bis zu 150 Teilnehmern grundsätzlich erlaubt. Größere Open-Air-Versammlungen können genehmigt werden, müssen aber beantragt werden. Bislang war bei 150 Teilnehmern Schluss – und auch das musste genehmigt werden. In geschlossenen Räumen sind Versammlungen bis zu 75 Teilnehmern nach Genehmigung künftig möglich. Eine grundsätzliche Aufhebung der Teilnehmerbeschränkung hatte das Gericht in seiner vorläufigen Entscheidung aber abgelehnt – ein endgültiger Spruch ist erst in Monaten zu erwarten, unter Umständen sogar erst nächstes Jahr. Die AfD-Fraktion im Landtag hatte die komplette Freigabe per Klage erreichen wollen.

Maskenpflicht bleibt

Außerdem hatte die AfD per Klage eine Aufhebung der Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes etwa in Bussen und Bahnen gerichtlich beseitigen lassen wollen. Dies lehnte das Gericht ab, die Maskenpflicht bleibt vorerst. AfD-Vertreter zeigten sich zuletzt bei Versammlungen im Landtag generell ohne Gesichtsmaske.

Als Niederlage wollen Vertreter der Regierungskoalition den Richterspruch nicht werten. Innenminister und CDU-Chef Michael Stübgen ( CDU) sagte: „Wir begrüßen das Urteil des Verfassungsgerichtes, das uns ganz wesentlich in unserer Linie unterstützt.“ Die Einschränkung der Grundrechte zum Schutz vor Infektionen sei „besonders schmerzhaft“ gewesen. Deshalb habe die Landesregierung an dieser Stelle die ersten Lockerungen nach Abflauen der Epidemie eingeleitet.

Demonstrationen dürften – in gewissen Grenzen - seit Wochen wieder stattfinden und die nächsten Lockerungen seien bereits in Vorbereitung, sagte Stübgen. Bis zur vollständigen Normalität sei es aber noch ein weiter Weg. „Denn das Verfassungsgericht stellt absolut zu Recht fest, dass dem Infektionsschutz auch weiterhin eine große Bedeutung beizumessen ist“, so Stübgen.

SPD : „Entscheidung für die Vernunft“

Die Gerichtsentscheidung stellt in der Tat alle Veranstaltungen unter den Vorbehalt, dass die Abstandsregeln eingehalten werden können. Insofern könnten auch größere Demonstrationen untersagt werden, wenn die Teilnehmer zu dicht stünden.

Eine „Entscheidung für die Vernunft und gegen rechte Stimmungsmache“ nannte SPD-Fraktions-Chef Erik Stohn die Potsdamer Richterworte. Bis eine abschließende Entscheidung des Gerichts vorliege, werde es ohnehin etliche Lockerungen geben. Das Gericht habe klargestellt, dass die Bürger weiter zu verantwortungsvollem Handeln verpflichtet seien. Maßvolle Einschränkungen seien im Kampf gegen die Corona-Epidemie erforderlich

Die „klagende AfD um Andreas Kalbitz“ habe „nicht Zweiflern eine Stimme geben, sondern Zwietracht stiften“ wollen, sagte der Sozialdemokrat. „Die Rechten treten nicht für die Werte unserer Verfassung ein, sondern bekämpfen die Demokratie.“

