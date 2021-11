Brandenburgs Innenminister erwartet noch tausende Flüchtlinge

Potsdam

Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) rechnet mit weiter steigenden Flüchtlingszahlen. Über die Belarus-Route würden wohl noch mehrere Tausend Menschen nach Deutschland kommen, die bereites Polen, Lettland oder Litauen erreicht hätten: „Wir müssen davon ausgehen, dass in den nächsten Monaten die meisten von diesen Menschen nach Deutschland kommen“, sagte er am Mittwoch im Innenausschuss.

Stübgen geht außerdem davon aus, dass die Zahl der ausreisepflichtigen, abgelehnten Asylbewerber zunehmen wird. Dies hänge auch an den schneller arbeitenden Verwaltungsgerichten. Durch die Neueinstellung von Richtern könnten Asylverfahren deutlich beschleunigt verhandelt und entschieden werden, so Stübgen. In den vergangenen Jahren hatte es einen regelrechten Verfahrensstau an den Verwaltungsgerichten wegen Asylfragen gegeben.

Kleinwächter (AfD): Polen bietet alles auf

Der am Dienstag nach Polen gereiste Brandenburger AfD-Abgeordnete Norbert Kleinwächter berichtete, er habe „den Eindruck gewonnen, dass der polnische Staat alles aufbietet, was er hat, um die unerlaubten Einreisen zu stoppen“, Grenzschützer, Soldaten und Polizei. „Die Bundesregierung muss ihre Kommunikation ändern und klar sagen, dass diese Menschen in den meisten Fällen kein Anrecht auf Asyl bei uns haben.“

Doch wenn die Menschen einmal im Land sind, ist es schwer, sie wieder in ihre Heimatländer zurückzuschicken, wenn ihr Asylantrag abgelehnt wird. Das Hauptproblem bleibe, dass sich viele Herkunftsländer schlicht weigern, ihre Staatsbürger wieder aufzunehmen, erklärte Innenminister Stübgen. Für Afghanistan schließe sich das derzeit ohnehin aus, auch Irak nehme faktisch niemanden auf, schwierig sei es auch bei Pakistan und generell in afrikanischen Ländern wie Kamerun oder Kenia.

Russische Föderation ist nicht kooperativ

Schließlich hat das Land ein Problem mit der Abschiebung von Menschen aus dem nördlichen Kaukasus. Diese hätten schlechte Chancen, als Asylbewerber anerkannt zu werden. Allerdings gestalte sich die Zusammenarbeit mit der russischen Föderation schwierig. Ob sie bereit sei, Staatsbürger zurückzunehmen, sei „tagesabhängig“, meinte Stübgen.

2020 gab es laut Stügben 635 Ausreisen, darunter Abschiebungen, überwiegend aber freiwillige Ausreisen. In diesem Jahr bis einschließlich September reisten 480 Menschen freiwillig aus oder wurden abgeschoben.

Von Torsten Gellner