Minister will schärfsten Kesy-Kritiker rehabilitieren

Die Landesregierung will offenbar den schärfsten internen Kritiker der automatischen Kennzeichenerfassung (Kesy) rehabilitieren: Ab kommender Woche soll der ehemalige Leiter der Polizeiabteilung im Innenministerium, Herbert Trimbach, genau diesen Posten wieder übernehmen. Das erfuhr die MAZ aus Regierungskreisen. Die Personalie hat hohen Symbolwert: Trimbach war 2019 vom ehemaligen Polizeipräsidenten Hans-Jürgen Mörke und Innenminister Karl-Heinz Schröter ( SPD) Mitte 2019 vom Posten des obersten Polizei-Kontrolleurs im Ministerium gegen seinen Willen abberufen worden.

Innenminister Michael Stübgen ( CDU) sagte am Donnerstagnachmittag, er habe noch nicht abschließend entschieden. Tatsächlich war die Personalie bereits im kleinen Kreis im Haus bekannt gemacht worden. „Ich hole mir noch Rat von Leuten, die von Verwaltungsrecht mehr Ahnung haben als ich“, sagte Stübgen. Er wisse „sehr wohl, dass ich mir nicht allzu lange Zeit lassen kann“.

Zweifel an der Rechtmäßigkeit von Datensammlung

Die Vorgeschichte: Der Jurist Trimbach hatte sich im Jahr 2019 innerhalb des Ministeriums gegen die vorherrschende Linie gestellt und die millionenfache Speicherung von Autokennzeichen in Brandenburg als datenschutzrechtlich hoch problematisch bezeichnet. Der ehemalige Richter hatte der Hausspitze sogar die sofortige Abschaltung der rund zehn Sensoranlagen an Autobahnbrücken im Land empfohlen.

Kurz darauf schob der damalige Innenminister den mittlerweile 65 Jahre alten Verwaltungsbeamten auf einen anderen Abteilungsleiter-Posten, wo Trimbach unter anderem für die Vorbereitung von Wahlen zuständig war. Die offizielle Begründung: Die Wahlen im Herbst 2019. Trimbach klagte dagegen, konnte sich aber zunächst nicht durchsetzen. Seither ist der Posten des Polizeiabteilungsleiters vakant.

Datenschützer stützten Trimbachs Sicht

Mittlerweile hatte auch Brandenburgs oberste Datenschützerin Dagmar Hartge unterstützt von allen Datenschützern der Bundesländer die anlasslose Datenerhebung und fehlende Löschvorgaben für das Kesy-System bemängelt und den Betrieb des Systems als rechtswidrig eingeschätzt. Die Piraten-Partei stellte Verfassungsbeschwerde – ein Ergebnis steht noch aus.

Die Wende kam für Trimbach, der selbst Sozialdemokrat ist, mit der neuen Koalition. Die Sozialdemokraten gaben das Innenministerium an die CDU ab. Der neue Innenstaatssekretär Klaus Kandt – ehemals Polizeipräsident sowohl in Brandenburg als auch in Berlin – hält offenbar Einiges von Trimbach. Vor allem aber hatten die Grünen als neue Koalitionspartner schon in der Opposition erhebliche Bedenken wegen des Datensammelns auf Polizeiservern geäußert. In der Regierung verhinderte die Grünenspitze mit einem Veto erst kürzlich, dass der bisherige Vize-Polizeipräsident Roger Höppner zum Polizeipräsidenten avancieren konnte. Höppner gilt innerhalb des Innenressorts als Gegenspieler Trimbachs und langjähriger Befürworter der Kesy-Überwachung.

Querelen um die Besetzung mehrerer Spitzenjobs

Das Innenministerium überging darüber hinaus eine weitere Bewerbung Höppners – nämlich auf genau den Posten des Polizeiabteilungsleiters im Ministerium, den Trimbach jetzt wieder übertragen bekommt. Die Personalie bekam eine weitere Drehung, als Höppner gegen seine Nicht-Berücksichtigung klagte. In der Folge dieses Besetzungsstreits konnte der eigentlich als Abteilungsleiter vorgesehene Präsident der Fachhochschule der Polizei in Oranienburg ( Oberhavel), Rainer Grieger, das Amt nicht antreten. Der wichtigste Polizei-Job im Ministerium bliebe also seit gut einem Jahr unbesetzt.

In dieser Situation will nun Innenminister Michael Stübgen ( CDU) Trimbach zurückholen. Offizielle Begründung: Angesichts der Herausforderungen der Corona-Krise, der Bedrohung durch den Rechtsterrorismus und die heiklen Vorbereitungen zum 30. Jahrestag der Wiedervereinigung, dessen Feierlichkeiten Brandenburg ausrichtet, sei ein Routinier gefragt. Trimbach hatte die Polizeiabteilung von 2012 bis 2019 geführt.

GdP-Chef: „Wiedergutmachung für Trimbach “

Die neue Ministeriumsspitze hatte bereits im Vorfeld erkennen lassen, dass sie den gebürtigen Franken Trimbach vor seinem Ruhestand von dem erlittenen Rufschaden befreien wolle. Man bat ihn, über seine bereits erreichte Ruhestands-Altersgrenze hinaus weiter zu arbeiten. Trimbach willigte ein. Nun winkt ihm sogar eine Rehabilitierung erster Klasse.

„Das ist eine Wiedergutmachung für Herbert Trimbach und der Versuch des Ministers, Zeit zu gewinnen, um das verwaltungsgerichtliche Verfahren zu umgehen“, sagt der Landeschef der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Andreas Schuster. Nun sei, so hoffe er, Zeit, um für die Besetzung der führenden Posten im Polizeibereich eine umfassende Lösung zu schaffen.

Von Ulrich Wangemann