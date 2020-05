Innenminister verteidigt Verbot von Corona-kritischer Demo

Potsdam

Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen hat das Verbot einer Cottbuser Demonstration gegen Corona-Eindämmungsmaßnahmen vom Dienstagabend gerechtfertigt. Im Landtag sagte der CDU-Politiker am Mittwochvormittag, der Veranstalter – der AfD-Landtagsabgeordnete Lars Schieske - sei selbst Schuld daran, dass die Versammlung habe aufgelöst werden müssen. Das Infektionsschutzgesetz habe angesichts der hohen Zahl der Teilnehmer nicht eingehalten werden können. „Sie haben illegal demonstriert“, sagte Stübgen in Richtung des Abgeordneten Schieske.

Behörden: Zu viele Teilnehmer

Derzeit sind zum Schutz vor einer Verbreitung des Corona-Virus nur Versammlungen von maximal 50 Menschen zugelassen. Auf dem Platz in der Cottbuser Innenstadt waren am Dienstagabend aber deutlich mehr Demonstranten zusammen gekommen – nach Behördenschätzungen mindestens 100. Die Polizeiführung forderte nach eigenen Angaben den Anmelder mehrfach dazu auf, die Leute zum Weitergehen zu bewegen. In einer Meldung der Polizeidirektion Süd heißt es dazu: „Daraufhin entfernten sich diese Personen nicht vom Versammlungsort, sondern bewegten sich nur wenige Meter auf dem Altmarkt hin und her.“ Deshalb sei die Kundgebung untersagt und der Platz geräumt worden. Tatsächlich kursierten in sozialen Medien Aufforderungen, die behördliche Obergrenze zu umgehen, indem Bürger einfach so täten, als gingen sie spazieren im Ort.

Anzeige

AfD-Parlamentarier kündigt rechtliche Schritte gegen Polizei an

„Ich werde juristisch gegen die Polizeiführung in Cottbus vorgehen“, kündigte AfD-Parlamentarier Lars Schieske, auf Facebook an. Innenminister Stübgen hielt dem AfD-Mann daraufhin vor, dessen Partei berufe sich nur auf den Rechtsstaat, „wenn es Ihnen gerade zupass kommt. Wenn Sie sich mal an den Rechtsstaat halten sollen, ist Ihnen der Rechtsstaat völlig egal!“

Weitere MAZ+ Artikel

Pefferspray und ein Quarzhandschuh

Nach der erzwungenen Auflösung der Veranstaltung war es zu Konfrontationen gekommen. Viele der zuvor auf dem Altmarkt versammelten Menschen zogen zum Gerichtsplatz und von dort in einem nach Einschätzung der Behörden anschwellenden Zug mit bis zu 150 Personen durch die Stadt. Den rund 200 eingesetzten Polizisten gelang es zunächst nicht, diesen Aufzug zu stoppen. Kleine Gruppen lösten sich nach Polizeiangaben aus der Menge. Aus einer Gruppe von etwa 50 Menschen heraus seien Beamte angegriffen worden und hätten daraufhin Pfefferspray eingesetzt, teilte die Polizeidirektion mit.

Das tägliche MAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Brandenburg täglich gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach

Schließlich stoppten die Beamten eine Gruppe von etwa 50 Demonstranten, nahm die Personalien auf und verhängte Platzverweise – am gesamten Abend wurden 63 Personen des Platzes verwiesen. Bei der Aktion versuchte ein 17-Jähriger sich zu entziehen. Ihn hielten die Polizisten fest und nahmen ihn in Gewahrsam. Bei dem Jugendlichen fanden die Polizisten einen Quarzhandschuh, wie er bei Schlägereien benutzt wird, und übergaben den jungen Mann seinen Eltern.

AfD-Leute meldeten zwei Demos an

Die Demonstration hatte ein juristisches Vorspiel: Angemeldet hatte die Versammlung unter dem Titel „Covid19-84: Warnstufe IV für unsere Bürgerrechte" eigentlich der fremdenfeindliche Verein „Zukunft Heimat“ um den AfD-Landtagsabgeordneten Christoph Berndt. Jedoch gab das Gesundheitsamt der Stadt keine Genehmigung für die für den Dienstagnachmittag geplante Demo, nachdem Anfang Mai eine Veranstaltung desselben Organisators „aus dem Ruder gelaufen“ war, wie es Innenminister Michael Stübgen im Landtag formulierte – Abstandsregeln waren nicht eingehalten worden.

Lesen Sie auch: Wie „Zukunft Heimat“ nach Cottbus fand

Brandenburgs AfD rückt noch weiter nach rechts

Sofort nach der Absage meldete Berndts AfD-Fraktionskollege eine Kundgebung für denselben Abend (also gestern) unter dem Titel „Aufhebung der Lockdown-Maßnahmen“ an. Auch diese Versammlung wurde nicht genehmigt von der Stadt, jedoch erreichte Schieske eine Genehmigung unter Auflagen beim Verwaltungsgericht Cottbus. Diese Kundgebung schließlich wurde dann von der Polizei untersagt, als klar war, dass mehr als die gestatteten 50 Teilnehmer erschienen waren.

SVV-Mitglied ( AfD ) wittert „Merkel-Diktatur“

AfD-Funktionäre wetterten in sozialen Medien gegen die Entscheidung der Polizei. Der Landtagsabgeordnete Daniel Freiherr von Lützow verglich die Einschränkungen der Corona-Eindämmungsverordnung mit Hitlers Ermächtigungsgesetz von 1933, mit dem damals praktisch die Nazi-Diktatur begann und die Rechtlosigkeit von Millionen Menschen, von denen viele in Lager gesteckt und ermordet wurden. Die Grundrechtseinschränkungen gegen die Infektionskrankheit bezeichnete der Cottbuser SVV-Abgeordnete Andy Schöngarth als Anzeichen einer „Merkel-Diktatur“.

Angesichts solcher und ähnlicher Äußerungen sagte der Grünen-Fraktionsvorsitzende im Landtag, Benjamin Raschke, in Richtung der AfD: „Es ist zunehmend unerträglich, wie Sie Ihr Recht auf Versammlungsfreiheit nutzen, welch krude Theorien Sie dort verbreiten. Aber ich werde mich mit aller Kraft dafür einsetzen, dass das Versammlungsrecht aufrechterhalten wird, auch wenn ich ertragen muss, wie Sie es nutzen!“

Polizei-Großaufgebot

Das große Polizeiaufgebot von zwei Hundertschaften war nach MAZ-Informationen eine Reaktion auf die Demonstration vom 2. Mai, als einer ähnlich großen Gruppe Menschen nur 30 Beamte gegenüber standen. Auf dieser und der Veranstaltung vom jetzigen Dienstag waren jeweils Angehörige der rechtsextremistischen Szene der Stadt gesehen worden. Auf einer Livestream-Aufnahme vom Altmarkt ist etwa zu hören, wie anlässlich des Verbots „Widerstand“-Rufe aufbranden – ein Slogan der extremen Rechten. Ein anderer Teilnehmer schimpft vernehmlich auf „Zecken“ – rechter Szenejargon für Linke.

GdP: Rechtsstaat wird gezielt provoziert

Der Chef der Gewerkschaft der Polizei, Andreas Schuster, äußerte auf Nachfrage, die Beamten liefen „nicht mit dem Zollstock herum, um Einhaltung des Abstands von 1,50 Meter zu prüfen“. Jedoch verstießen „einige Gruppen bewusst gegen Auflagen, um zu provozieren“. Dann seien die Beamten gezwungen einzuschreiten. „Es geht gegen die Festlegungen des Rechtsstaates, sagte Schuster. „Das verurteilen wir!“ Wer zielgerichtet Auflagen ignoriere, müsse damit rechnen, „dass die Polizei in aller Schärfe reagiert“.

Lesen Sie auch: Attila Hildmann bis Bill Gates: Das sind die gängigsten Verschwörungstheorien

Von Ulrich Wangemann