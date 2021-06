Brandenburgs Innenminister warnt vor nachlassender Impfbereitschaft

Potsdam

Vor einer nachlassenden Impfbereitschaft in Brandenburg hat Innenminister Michael Stübgen (CDU) gewarnt. Es sei nicht auszuschließen, dass mit weiteren Lockerungen der Corona-Beschränkungen und der Rückkehr zur Normalität weniger Menschen die persönliche Notwendigkeit zur Impfung sehen würden. „Davor kann ich nur warnen“, sagte Stübgen am Mittwoch der MAZ. Wer eine Wiederholung der vergangenen Lockdown-Monate verhindern wolle, sollte das Impfangebot wahrnehmen. „Die Impfung schützt uns vor einem weiteren Pandemiewinter“, sagte der für die Impfstrategie des Landes zuständige Minister.

Freie Termine in Kyritz und Prenzlau

Inzwischen gibt es in mehreren Impfzentren wieder freie Termine für Erstimpfungen – anders als noch vor wenigen Wochen. Nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg (KVBB) betrifft das vor allem die Impfzentren in Prenzlau und Kyritz.

Es wird vermutet, dass bei einigen Menschen derzeit weniger Druck herrsche, sich jetzt schnell impfen zu lassen – durch das gute Wetter und die sinkenden Inzidenzen. Einige würden sich auch lieber von ihren Haus- und Fachärzten impfen lassen, die sie kennen und denen sie vertrauen würden, wie Sprecher Christian Wehry betonte. Nach seiner Einschätzung hat zudem der vor einiger Zeit noch sehr verbreitete „Impf-Tourismus“ im Land nachgelassen. Es gebe mittlerweile viele wohnortnahe Angebote. Seit Montag ist das Impfen frei möglich. Die Impfpriorisierung wurde aufgehoben.

Christian Drosten warnt vor geringer Impfbereitschaft

Sorge vor einer geringer werdenden Impfbereitschaft äußerte Christian Drosten, Leiter der Virologie der Berliner Charité. Man müsse nun aufpassen, dass die Menschen künftig nicht nachlässig würden und sich zum Beispiel die Zweitimpfung nicht mehr abholten, weil sie keine Lust mehr hätten oder es zu kompliziert sei, sagte Drosten im Podcast „Coronavirus-Update“ (NDR-Info). „Solche Dinge dürfen einfach nicht eintreten. Das wird, glaube ich, die nächste große Aufgabe sein.“

Derzeit keine Impfmüdigkeit im Land

Eine aktuelle Impfmüdigkeit in Brandenburg sehen weder die Kassenärztliche Vereinigung noch das Innenministerium. So habe es am Dienstag in den Arztpraxen 22.000 Impfungen gegeben – das sind 2500 mehr als in der Woche davor. „Wäre mehr Impfstoff vorhanden, könnte auch noch mehr in den Praxen geimpft werden“, so der KVBB-Sprecher. Innenminister Stübgen sagte, in den Impfzentren werde momentan so viel geimpft, wie nie zuvor. „Wir haben die große Welle an Zweitimpfungen mittlerweile abgeschlossen und können daher momentan weitaus mehr Erstimpftermine in den Zentren anbieten, als in den vergangenen Wochen.“ Die angebotenen freien Termine würden von den Bürgern gut angenommen.

Die Hälfte aller Impfberechtigten ist geimpft

Es sei rund die Hälfte aller Impfberechtigten mindestens einmal geimpft worden. „Die Gruppe der Geimpften ist ab jetzt größer, als die der Personen ohne Impfung und dieser Unterschied wächst täglich“, so Stübgen. 1,1 Millionen Menschen haben bisher eine Erstimpfung erhalten. Rund 563.000 Menschen sind vollständig geimpft – etwa 22 Prozent der Bevölkerung.

Bei der Zahl der Erstimpfungen („mindestens einmal geimpft“) liegt Brandenburg im Vergleich mit den anderen Bundesländern mit 43,7 Prozent auf dem vorletzten Platz. Der Bundesdurchschnitt beträgt 46,5 Prozent. In der Rangfolge der vollständig Geimpften liegt Brandenburg hingegen mit 22,3 Prozent im Mittelfeld der Länder (Durchschnitt 22,6). Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Impfstoff von Johnson & Johnson nur einmal verimpft wird und laut Robert-Koch-Institut in beiden Gruppen gezählt werden kann.

Uckermark mit der bundesweit niedrigsten Inzidenz

Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle geht in Brandenburg weiter zurück. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Infizierten pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen, liegt landesweit bei 11,1, wie das Gesundheitsministerium am Mittwoch mitteilte. Vor einer Woche betrug die Sieben-Tage-Inzidenz 20,5.

Der Landkreis Uckermark meldete mit 0,8 die geringste Zahl an Neuinfektionen – das ist bundesweit der niedrigste Wert für einen Landkreis.

Von Igor Göldner