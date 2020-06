Burg/Spreewald

Im idyllischen Spreewald-Ort Burg ( Spree-Neiße) droht nach Einschätzung der Sicherheitsbehörden ein Treffpunkt für die Neonazi-Szene zu entstehen. Demnach sollen in Burg im Spreewald Unternehmer, die erhebliche Bezüge zur rechtsextremistischen Mischszene im Raum Cottbus aufwiesen, eine Immobilie für Treffpunkte erworben haben, bestätigte Martin Burmeister, Sprecher des Innenministeriums, eine Recherche der „ Berliner Morgenpost“.

Es geht um den einen Berlin gemeldeten Unternehmer, der unlängst die Traditions-Gaststätte „Deutsches Haus“ gekauft hat. Er hat nach Recherchen des Blattes Kontakte in die Neonazi- und Hooligan-Szene rund um Energie Cottbus.

Anzeige

Treffen am Herrentag

Bereits unmittelbar nach der Lockerung der Corona-Einschränkungen, nämlich an Christi-Himmelfahrt, sei die betreffenden Immobilie von zahlreichen Anhängern der rechtsextremen Szene aufgesucht worden, heißt es aus dem Innenministerium. „Daher ist zu befürchten, dass diese Immobilie auch als Szene-Objekt nutzbar gemacht werden kann“, so Burmeister. Der Amtsdirektor von Burg, Tobias Hentschel, bestätigte, dass der brandenburgische Verfassungsschutz den Fall mit der Gemeindeverwaltung besprochen habe.

Weitere MAZ+ Artikel

Gast beim Rechtsrock-Festival in Themar

Der fragliche Unternehmer, Daniel G., ist vor allem als Inhaber mehrere Bekleidungsgeschäfte in Erscheinung getreten. Fotos von Beobachtern der rechten Szene sollen ihn unter anderem beim Besuch des Rechtsrocks-Events „Tage der nationalen Bewegung“ im thüringischen Themar zeigen.

Jetzt wird er offenbar stärker als Gastronom tätig. In Burg schloss er mit dem Eigentümer des Bio-Hotels „Kolonieschänke“, das direkt an einer Biegung der Hauptspree gelegen und auch bei Paddlern beliebt ist, einen Betreibervertrag.

Pikant an der Sache: Den Vertrag schloss G. ausgerechnet mit Olaf Schöpe, der als Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands ( Dehoga) Brandenburg höchster Vertreter der Beherberungsbranche ist.

Dehoga-Präsident wusste nichts von Kontakten

Schöpe hat nach eigenen Angaben nichts von der Vorgeschichte seines Geschäftspartners gewusst. Ein Makler hat den Kontakt vermittelt. „Ich habe ihn als engagierten jungen Mann kennengelernt und war froh darüber, dass sich jemand gefunden hat“, sagte Schöpe gegenüber der MAZ. Erst nachdem der Vertrag unter Dach und Fach habe sich der Verfassungsschutz bei ihm gemeldet, der ihn habe sensibilisieren wollen.

Zumindest was die Kolonieschänke angeht, stellt Schöpe klar, dass er es nicht dulden würde, wenn dort ein Treffpunkt für die Neonazi-Szene entstehen würde. „Dann wäre sofort Schluss“, so Schöpe. Er habe nach dem Hinweis durch den Verfassungsschutz seinen Geschäftspartner zur Rede gestellt. Der habe ihm beteuert, dass er unpolitisch sei, aber in der Vergangenheit „Jugendsünden“ als Teil der Cottbuser Fanszene begangen habe.

Der Süden Brandenburgs gilt als Hochburg der Neonazi- und Hooliganszene. In Burg waren bisher vor allem die Anhänger des verbotenen Neonazi-Netzwerks „Spreelichter“ aktiv. Sie hatten vor Jahren etwa einen Abschnitt des viel befahrenen Gurkenradwegs mit „Volkstod“-Parolen („Die Demokraten bringen uns den Volkstod“) beschmiert. Reste davon sind noch heute sichtbar.

Von Torsten Gellner