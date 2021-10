Potsdam

Neue Zahlen des Brandenburger Gesundheitsministeriums zeigen, wie groß der Impfeffekt ist. Demnach lag die Inzidenz bei den Nicht-Geimpften in der Kalenderwoche 42 (18. bis 22. Oktober) bei 185,0. Unter den vollständig Geimpften lag sie nur bei 21,1. Infektionstreiber sind also die Kimmichs dieser Welt – Menschen, die sich wie Bayern-Profi und Nationalspieler Joshua Kimmich vor einer Corona-Schutzimpfung zieren.

Ein Hinweis darauf, dass die Infektionszahlen in Brandenburg im November weiter steigen dürften, ist die sogenannte Reproduktionszahl. Den entsprechenden Wert gibt das Gesundheitsministerium aktuell 1,34 an. Die Zahl gibt an, wie viele Menschen im Durchschnitt von einer infizierten Person angesteckt werden. Wenn der R-Wert um 1 schwankt, was vorige Woche noch der Fall war, stagniert das Infektionsgeschehen. Steigt der R-Wert dauerhaft über 1, nehmen auch die Fallzahlen zu.

Lage in den Krankenhäusern: stabil, aber nicht entspannt

Wie aber ist die Situation in den Krankenhäusern im Vergleich zum Corona-Herbst 2020? Hier müsste die Lage doch wegen der Impfquote deutlich entspannter sein. Das stimmt aber nur bedingt. Vor einem Jahr, am 25. Oktober 2020, verzeichnete das Divi-Intensivregister in Brandenburg 31 Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen. Aktuell sind es 35 – also sogar etwas mehr als vor der damals zweiten Corona-Welle, die zum Lockdown geführt hatte. Derzeit steigt die Belegungskurve aber viel langsamer an.

Beunruhigend ist: Vor einem Jahr gab es nur aus drei märkischen Intensivstationen Meldungen, dass die Versorgung von Patienten eingeschränkt sei – durch Personal, Raum- oder Materialmangel. Aktuell haben das 15 Stellen gemeldet – mit steigender Tendenz.

Vor einem Jahr gab es mehr Corona-Betten

„Die Situation ist prekärer als vor einem Jahr“, sagt Divi-Sprecherin Nina Meckel. „Vor einem Jahr standen in Brandenburg noch deutlich mehr Betten zur Verfügung.“ 815 Intensivbetten waren in Brandenburgs Krankenhäusern am 25. Oktober 2020 eingerichtet, davon waren 552 Betten belegt. Heute gibt es in Brandenburg laut Divi-Intensivregister 586 betreibbare Intensivbetten, mit 104 freien Plätzen.

Genaugenommen fehle es nicht an Betten, sondern an Personal, die sich um Betten und Patienten kümmern können, so Meckel. „Pflegekräfte haben das Handtuch geworfen oder die Arbeitszeit reduziert, weil sie nicht mehr können.“ Deutschlandweit könnten deswegen 4000 Intensivbetten weniger genutzt werden als vor einem Jahr. 30 speziell auf Covid-Patienten zugeschnittene Plätze sind derzeit in Brandenburg noch frei.

Ein Corona-Patient blockiert Bett für Monate

Einen entspannten Winter erwarten die Intensivmediziner nicht. Die Zahl der Nicht-Geimpften sei immer noch zu hoch und die Patienten seien heute deutlich jünger. Dadurch sterben weniger Patienten, weil jüngere Körper widerstandsfähiger sind. Aber: „Je jünger die Patienten sind, desto länger liegen sie auf der Intensivstation“, erklärt Nina Meckel. Ein Corona-Patient mit schwerem Verlauf könne so ein Bett für Monate blockieren – und nicht nur für einige Tage oder Wochen.

Ein Lichtblick: Im vergangenen Jahr hieß es, dass etwa 50 Prozent der Beatmungspatienten den Kampf gegen Corona verlieren. Aktuell treffe das nur noch auf etwa 35 Prozent der Fälle zu, so Meckel.

Von Torsten Gellner und Thorsten Keller