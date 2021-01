Potsdam

In Brandenburg gab es wegen der Corona-Pandemie im vorigen Jahr einen Rekord an Anträgen von Firmen für Hilfen und Zuschüsse. Insgesamt erhielten rund 64 000 Unternehmen und Solo-Selbstständige in einem Volumen von 579 Millionen Euro Corona-Hilfen, wie die Investitionsbank des Landes (ILB) am Donnerstag mitteilte. So viele Anträge habe es in den 30 Jahren des Bestehens der Förderbank noch nie gegeben, sagte Vorstand Kerstin Jöntgen.

Von den Überbrückungshilfen I und II hätten in Brandenburg 2873 Unternehmen Gebrauch gemacht. An sie seien bisher 37 Millionen Euro ausgezahlt worden.

Über das Kreditprogramm „Corona Mezzanine Brandenburg“ gingen weitere zehn Millionen Euro an 20 Unternehmen. Dabei handelt es sich um ein sogenanntes Nachrangdarlehen insbesondere für Start-ups.

In diesem Jahr will sich die Bank zunächst vorrangig um die Abarbeitung der Anträge für die November- und Dezemberhilfen kümmern. Es folgen die Überbrückungshilfe III sowie eine Neustarthilfe für die Zeit nach der Pandemie, so Jöntgen.

703 Millionen Euro für Infrastrukturvorhaben

Die Investitionsbank sagte 2020 insgesamt 2,3 Milliarden Euro für fast 70 000 Vorhaben zu. Den größten Anteil macht die Förderung von Infrastrukturvorhaben mit 703 Millionen Euro aus - zum Beispiel für öffentliche Projekte, soziale Infrastruktur und den Breitbandausbau für schnelleres Internet. In die Wirtschaft gingen 511 Millionen Euro zum Beispiel an die Industrie. In den Wohnungsbau flossen 447 Millionen Euro, darunter Förderdarlehen und die Förderung des Mietwohnungsbaus. In den Arbeitsbereich gingen 35 Millionen Euro.

Für das laufende Jahr plant die Förderbank mit einem deutlich geringeren Fördervolumen - mit 1,1 Milliarden Euro. Dabei sei auch berücksichtigt, dass die alte EU-Förderperiode 2020 zu Ende gegangen sei und es ein Übergangsjahr sei, sagte Vorstandschef Tillmann Stenger.

Von Igor Göldner