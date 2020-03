Brandenburgs Jäger müssen es ausbaden

Das neue Waffengesetz ist auch ein Beispiel von Aktionismus. Überspitzt ausgedrückt ist Politikern und Referatsleitern aufgegangen, dass nicht nur Mitglieder von Schützenvereinen über Waffen verfügen, sondern auch die vielen Jäger. Die Schlussfolgerung: Auch bei Jägern müsste eigentlich der Verfassungsschutz prüfen, ob es welche gibt, die aufgrund ihrer Einstellungen gefährlich werden können. Rasch wird eine Novelle erlassen, aber ohne Regelungen zur Umsetzung oder zumindest eine Übergangsfrist.

Nun werden aller Voraussicht nach viele brandenburgische Jäger im April ohne Jagdschein dastehen – weil sich die Prüfung der sogenannten Zuverlässigkeit verzögert. Ihr Argument, die bisherige polizeiliche Kontrolle reiche doch aus, hat Gewicht, überzeugt aber nicht ganz. Ein Jäger könnte theoretisch ein tadelloses polizeiliches Führungszeugnis vorlegen und zugleich im Internet Rachefantasien an Minderheiten ausleben. So einer Person könnte der Verfassungsschutz auf die Schliche kommen. Also: Die neue Zuverlässigkeitsprüfung hat unter den gegenwärtigen Bedingungen durchaus einen Sinn. Aber sie hätte besser vorbereitet werden müssen. Nun werden wohl viele brandenburgische Jäger diese Versäumnisse durch erzwungenes Nichtstun ausbaden müssen.

Von Rüdiger Braun