Potsdam

Widerwille ist zu erwarten, wenn man in Deutschland Hand an das Jagdrecht legt. Die Waidmänner und -frauen sind eine konservative Klientel. Wenn sich dann noch ein Umweltminister der Grünen anschickt, eine Jagdreform auf den Weg zu bringen, dann ist Widerstand programmiert.

Dass ihm nun so viel Gegenwind entgegenschlägt, hätte Axel Vogel aber wohl nicht erwartet. Von mehreren Seiten wird ihm der Entwurf zum neuen Jagdgesetz um die Ohren gehauen – das Vorhaben wurde regelrecht waidwund geschossen. Dass der landeseigene Jagdbeirat das Papier durchfallen lässt, gleicht einem Todesstoß.

Waldumbau bleibt das Ziel

Es ist kaum zu erwarten, dass das Gesetz so in den Landtag eingebracht wird. Denn ein Minister kann schwerlich ein Gesetz gegen die Leute machen, die es umsetzen müssen – und das sind nun mal die Jäger. Dabei ist der Ansatz richtig: Waldumbau als Rettungsmaßnahme und als Immunisierung gegen kommende Trockenheiten ist und bleibt ein Konsens.

Deswegen muss sich etwas tun. In keinem Bundesland werden so viele junge Bäume von Tieren weggefressen wie in Brandenburg. Minister Vogel spricht nicht zu unrecht von einem ideologisch stark aufgeladenen Thema. Um aus der Sache ein wenig ideologische Luft zu lassen, wäre ein Neuanfang vielleicht nicht das Schlechteste.

Von Torsten Gellner