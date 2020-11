Potsdam

Thomas Schwalm ist Vorstandsvorsitzender des Landesverbands Deutsche Jugendherbergen (DJH) Berlin-Brandenburg. Er sprach mit der MAZ über die Auswirkungen der Coronakrise auf die Häuser der Region und die drohende Verlängerung des Lockdowns.

Wenn Sie das Jahr 2019 mit dem Krisenjahr 2020 vergleichen: Wie fällt dieser Vergleich für die Jugendherbergen in Brandenburg und Berlin aus?

Um ehrlich zu sein, kann man die Jahre überhaupt nicht miteinander vergleichen. Im Jahr 2019 waren wir schon Ende Oktober ungefähr bei 355.000 Übernachtungen, dieses Jahr haben wir bisher knapp 90.000 Übernachtungen, also gerade mal ein Viertel von dem erreicht, was wir normalerweise hätten. Das macht sich natürlich auch in den Umsatzerlösen bemerkbar, so dass das, was wir jetzt haben, gerade mal ein Drittel ist von dem, was wir sonst haben.

Klassenfahrten fielen fast ganz weg

Wo gab es die größten Einbrüche?

Klassenfahrten konnten dieses Jahr eigentlich nicht wirklich stattfinden. Die Länder haben zwar alle unterschiedliche Verordnungen, und in Brandenburg und Berlin wurden die Fahrten wieder relativ früh erlaubt, aber es gab bis zu den Sommerferien nicht einmal einen richtigen Schulunterricht in der Region, also haben auch de facto keine richtigen Klassenfahrten stattgefunden. Klassenfahrten machen ungefähr 45 Prozent des Gesamtgeschäftes aus. Unsere Gemeinschaftsunterkünfte werden gerne von Vereinen, Chören und Orchestern genutzt werden. Das alles gab es nicht.

Gab es wenigstens im Sommer eine Entspannung?

Wenn man überhaupt von Entspannung sprechen kann, dann begann sie mit dem Ende des ersten Lockdowns. Damals konnten wir Teile unserer Jugendherbergen wieder öffnen. In der Spitze waren wir bei zehn von insgesamt 17 Jugendherbergen. In dieser Zeit spielte vor allem das Familiengeschäft eine Rolle, also Einzelgäste und Familien, die auf Reisen gingen.

Welche Standorte kamen besonders gut weg?

Insgesamt ist unsere Herberge in Potsdam gut gelaufen. Aber auch der Spreewald mit Lübben und Köthen oder die Brehmsdorfer Mühle im Naturpark Schlaubetal und die Jugendherberge in Wandlitz waren nachgefragt. Es zog also eher der ländliche Bereich, wo es eher ruhig und überschaubar ist.

Schlug sich das auch auf Ihre ökonomische Gesamtsituation nieder?

Natürlich! Wir leben im Normalfall nur von den Einnahmen, die wir erwirtschaften, und von den Mitgliedsbeiträgen, die wir als Verein bekommen. Jetzt in der Coronakrise war es am Anfang sehr schwierig, denn da sind zunächst alle gemeinnützigen Vereine durchs Raster gefallen. Das hat sich dann geändert. Familienministerin Franziska Giffey hat das Sonderprogramm für Jugendherbergen, Schullandheime und Jugendbildungsstätten in Höhe von 100 Millionen Euro gestartet. Es gibt also mittlerweile Möglichkeiten. Wir sind da mit dem Land Brandenburg und auch dem Bund in sehr gutem Austausch. Da geht es jetzt darum, wie es konkret umgesetzt werden kann, damit es beihilferechtlich auch alles in Ordnung ist.

Im Winter ist sowieso meist Pause

Das wird Ihnen über das Schlimmste hinweghelfen?

Ja, ich denke, dass wir das in diesem Jahr noch ganz gut hinbekommen werden. Ob jetzt mit oder Lockdown im Dezember: Wir sind schon vorher davon ausgegangen, dass in diesem Monat reisemäßig nicht mehr viel passieren wird und Januar und Februar sind bei uns sowieso nicht die großen Monate. So kommen wir jetzt über den Winter rüber.

Durch den erneuten Lockdown entgeht Ihnen gar nichts?

Wir hatten durch die Sommeröffnung bis in den Oktober hinein noch ganz gute Übernachtungen. Aber der Herbst ist bei uns keine Hochsaison. Viel tragischer ist, dass der Lockdown genau in die Hochzeit der Buchungen für das nächste Jahr fällt. Das schlägt wirtschaftlich viel stärker ins Kontor, denn es gibt eine enorme Verunsicherung bei allen Gästen vor allem bei den Schulen. Alle halten sich mit Buchungen zurück, weil sie nicht wissen, was passiert. Da würde ich mich schon freuen, wenn es endlich ein klares Signal für eine Handlungsfähigkeit gäbe.

Gab es wegen all dieser Unsicherheit schon Entlassungen in den hiesigen Jugendherbergen?

Nein. Wir haben unser Personal schon sehr frühzeitig in die Kurzarbeit geschickt, was natürlich auch nicht schön ist. Da, wo es möglich war, haben wir die Kosten weitgehend in allen Einrichtungen heruntergefahren. Deshalb hat es noch keinerlei Entlassungen gegeben. Das wollen wir auch weiterhin halten.

Herbergen könnten Schulen unterstützen

Der DJH-Hauptgeschäftsführer Julian Schmitz hat den bedrängten Schulen angeboten, Räume zur Verfügung zu stellen. Denken Sie in Brandenburg auch an diese Möglichkeit?

Wir denken tatsächlich daran. Es ist aber immer die Frage, welche Räume und Raumgrößen benötigt werden. In Wandlitz zum Beispiel hätten wir ein paar Seminarräume, die genutzt werden könnten. Wir wollen jetzt mit Brandenburg als auch mit den Gemeinden sehen, was an Unterstützung möglich ist.

Wie lange halten die Jugendherbergen es noch aus, bevor es existenziell wird?

Für uns in Brandenburg ist der wirkliche Auftakt in die Saison eigentlich Ostern. Wenn es bis dahin wenigstens so wie im vergangenen Sommer überhaupt Möglichkeiten für Reisen gäbe – mit einem kleinen Vorlauf für die Planung, das würde uns wirklich sehr helfen.

Wenn es dann tatsächlich besser wird, kommen Sie mit einem blauen Auge davon?

Wir hatten bisher einige Herbergen temporär geschlossen, weil sie die Hygieneauflagen nicht erfüllen konnten. Aber insgesamt arbeiten wir nach dem Solidarprinzip. Die starken Standorte unterstützen die schwächeren. Daran wollen wir weiter festhalten. Im Moment ist aber nirgendwo akut etwas auf dem Tisch, dass wie wirklich Einrichtungen schließen müssten.

Was würde es für das Land bedeuten, wenn die Jugendherbergen durch die Krise nachhaltig geschädigt würden?

Was wir immer wieder auch in den Gesprächen mit Lehrern feststellen ist, dass gerade Klassenfahrten sehr zum Klassenverbund beitragen. Deshalb halte auch ich Klassenfahrten für enorm wichtig. Aber auch über den Klassenverbund hinaus: Dass man auch einmal ganz andere Möglichkeiten der Bildung hat, etwa umweltpädagogische Bildung in der Natur, zählt. Dadurch wird der normale Unterricht einfach aufgelockert. Das verhilft den Kindern auch zu mehr Spaß am Lernen. Immer nur Frontalunterricht ist vielleicht nicht so ideal.

