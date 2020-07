Brandenburgs Jugendherbergen setzen auf Familienurlaub

Potsdam

Die Jugendherbergen in Brandenburg sind wegen der Corona-Krise massiv unter Druck geraten. Die Einbußen durch Stornierungen bei den knapp 20 Brandenburger und Berliner Häusern summieren sich wegen der Zwangsschließung und dem Gästerückgang bei 7,5 Millionen Euro. Das ist mehr als die Hälfte der erwarteten Jahreseinnahmen. „Die Saison läuft für uns vor allem von Ostern bis Oktober. Aber wir konnten die ersten Häuser überhaupt erst zu Pfingsten öffnen“, sagte Thomas Schwalm, Vorstand des Jugendherbergwerks Berlin-Brandenburg. „Die Einnahmen, die wir in diesen Monaten normalerweise erwirtschaften, benötigen wir, um über den Winter zu kommen. Sie fehlen uns jetzt.“

In diesem Jahr ist wegen der Corona-Epidemie alles anders. Die Einrichtungen kämpfen ums Überleben und setzen auf weitere staatliche Hilfe. „Ich bin trotz allem optimistisch, dass wir das schaffen werden“, sagte Schwalm.

Eigenes Badezimmer ist viel wert

Mehrere Herbergen sind noch geschlossen, einige haben bereits seit Mai wieder geöffnet. Im September kommen weitere hinzu. Doch wegen der weiterhin geltenden Abstandsregeln können die Häuser nicht alle Betten belegen. Weil Gruppenreisen derzeit so gut wie gar nicht stattfinden, setzen die Herbergen derzeit vor allem auf die Bewirtung von Familien.

„Wir sind gerade ganz gut nachgefragt“, sagte Eckhard Rockstädt, Leiter der Jugendherberge Bremsdorfer Mühle im Schlaubetal. „Viele Familien machen Urlaub in Deutschland statt im Ausland. Das hilft uns.“ Seinem Haus komme zugute, dass die Zwei- bis Vierbettzimmer alle ein eigenes Badezimmer haben. Doch die höhere Nachfrage von Familien werde nicht ausreichen, die Einnahmeausfälle des Jahres zu kompensieren, so Rockstädt.

80 Prozent Klassenfahrten

„2020 wäre für uns das beste Jahr gewesen, seit wir die Herberge im Jahr 2011 übernommen haben“, so Rockstädt. „Die Vorbelegung war so gut, dass wir die Marke von 25.000 Übernachtungen überschritten hätten.“ Doch dann sei im Frühjahr eine Stornierungswelle in Gang gekommen. „Wir leben zu 80 Prozent von Klassenfahrten.“

Zwar hatte Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst ( SPD) kürzlich noch einmal klar gestellt, dass Klassenfahrten wieder erlaubt sind. „Es steht uns als Ministerium gar nicht zu, Klassenfahrten zu verbieten. Es liegt in der Verantwortung der Schulen, darüber zu entscheiden, ob nicht besser coronabedingter Unterrichtsausfall nachgeholt werden sollte“, hatte die Ministerin der MAZ gerade beim Besuch des Kinder- und Erholungszentrums Bollmannsruh am Beetzsee erklärt. Doch diese Klarheit gibt es längst nicht in allen Bundesländern. Und auf diese Gäste sind die Herbergen angewiesen.

Massiver Einbruch

Deshalb gehen die Brandenburger Herbergen davon aus, dass im September nicht wie sonst üblich voll sind und von den vielen Klassenfahrten aus ganz Deutschland profitieren werden. „Wir gehen davon aus, dass dieses Geschäft in diesem Jahr massiv einbricht“, so Schwalm. Bei Schulen und Eltern herrsche eine große Verunsicherung und vielen stehe nach dem Unterrichtsausfall nicht der Sinn nach Klassenfahrten, so Schwalm.

Immerhin: Für 2021 deutet sich eine Rückkehr zur Normalität an, sofern wegen größerer Corona-Ausbrüche nicht wieder Schulen geschlossen und Gruppenfahrten abgesagt werden müssen. „Wir haben bereits die ersten Anfragen für das nächste Jahr“, sagte Herbergsleiter Eckhard Rockstädt.

