Potsdam

In Brandenburg sollen die Sicherheit in Justizvollzugsanstalten erhöht und Bedienstete speziell geschützt werden. Sie werden künftig mit sogenannten Abwehr-Hiebwaffen ausgestattet, darunter ausziehbare Einsatzmehrzweckstöcke. Das sieht das neue Sicherheitskonzept von Justizministerin Susanne Hoffmann (CDU) für den Strafvollzug vor, das der MAZ vorliegt.

Hintergrund ist nach Angaben der Ministerin die zunehmende Gefährlichkeit und Gewaltbereitschaft von Strafgefangenen. Auch sollen neue Körperschutzanzüge und Helme zum Einsatz kommen, die bereits angeschafft worden seien. Die Ministerin will das Konzept, an dem seit über einem Jahr gearbeitet wurde, am Donnerstag im Rechtsausschuss des Landtags vorstellen.

Es bleibt dabei: Waffen in Gefängnissen sind verboten

In den Gefängnissen bleibt es bei der bisherigen Linie der Ministerin, dass Bedienstete keine scharfen Schusswaffen tragen dürfen. Diese waren 2017 zu Zeiten der rot-roten Koalition abgeschafft worden. Brandenburg ist das einzige Bundesland, das Waffen in Gefängnissen verbietet. Auch der Einsatz von Pfefferspray durch Bedienstete, der erwogen worden war, bleibt „bis auf weiteres“ untersagt. Diese Mittel werden im Justizressort als nicht geeignet angesehen, um eine höhere Sicherheit zu gewährleisten. Andere Länder, die diese Mittel erlauben, würden diese aber kaum einsetzen, hieß es zur Begründung.

Die jetzt vorgesehene Ausstattung mit Hiebwaffen ist nicht neu. Bis 2018 gab es diese in den brandenburgischen Justizvollzugsanstalten. Sie wurden unter dem damaligen Linken-Justizminister Helmuth Markov abgeschafft. Fortan verfügten die Bediensteten über keine Zwangsmittel gegenüber gewaltbereiten Gefangenen.

Spezielle Einsatzgruppen sollen extra geschult werden

Neu ist, dass in den Vollzugsanstalten des Landes künftig sogenannte Einsatzgruppen aus Bediensteten gebildet werden. Diese sollen „in den Bereichen Eingriffs- und Sicherungstechnik sowie Kommunikation und Deeskalation“ besonders ausgebildet und geschult werden. Nur diese Personengruppe soll die neuen Hiebwaffen ausschließlich zur Abwehr von Angriffen und zur Selbstverteidigung einsetzen dürfen.

Das Konzept für die Vollzugsanstalten sieht auch vor, besonders gefährliche und gewaltbereite Gefangene in kleinen, speziell gesicherten Vollzugsbereichen unterzubringen.

Ministerin sagt dem Besitz von Handys und Drogen in Gefängnissen den Kampf an

Ministerin Hoffmann, die seit 2019 im Amt ist und zuvor als Generalstaatsanwältin in Brandenburg tätig war, will auch verstärkt gegen die verbotene Nutzung von Handys in den Anstalten durch Gefangene vorgehen. Auch soll das Einschleusen von Drogen verhindert werden. Dazu werden zwei sogenannte Rauschgift- und Handyspürhunde eingesetzt. Zwei Spürhunde seien bereits im vorigen Jahr angeschafft worden, hieß es. Derzeit erfolge die Ausbildung der Hundeführer und Hunde durch die Brandenburger Polizei. In Planung ist die Anschaffung eines Detektionsgerätes, das auch neue psychoaktive Substanzen erkennen kann. Es war bereits laut Justizressort in Rheinland-Pfalz erprobt worden.

In Brandenburg gibt es vier Justizvollzugsanstalten an sechs Standorten: in Brandenburg/Havel, in Cottbus-Dissenchen, in Luckau-Duben (mit der Außenstelle des offenen Vollzugs in Spremberg), in Nord-Brandenburg (mit den Teilanstalten Neuruppin-Wulkow und Wriezen). Brandenburg verfügt über gut 1500 Haftplätze.

Von Igor Göldner