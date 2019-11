Justizminister sieht DDR nicht als Unrechtsstaat

Potsdam

Brandenburgs Justizminister Stefan Ludwig (Linke) hat erklärt, warum Brandenburg als einziges Bundesland am Donnerstag während der Justizministerkonferenz gegen eine Formulierung stimmte, in der die DDR als „ Unrechtsstaat“ bezeichnet wird. „Es hat staatliches Unrecht gegeben, aber den Begriff des Unrechtsstaats für die DDR lehne ich ab“, sagte Ludwig auf MAZ-Anfrage. Der Begriff sei vom legendären hessischen Generalstaatsanwalt Fritz Bauer mit Blick auf das nationalsozialistische Regime benutzt worden.

Bauer hatte nach dem Krieg zur Entführung des Endlösungs-Planers Adolf Eichmann beigetragen und die Auschwitz-Prozesse maßgeblich angeschoben. „ Unrechtsstaaten waren danach Regime, die, wie die stalinistische Sowjetunion und das faschistische Deutschland, systematisch Massenmorde begangen haben“, sagt der Brandenburger Justizminister. Diese Definition habe der Bundesgerichtshof mitgetragen. „Allein deshalb verbietet sich der Vergleich mit der DDR“, so Ludwig weiter. Ein Rechtsstaat sei die DDR natürlich nicht gewesen.

Bremen , Berlin und Hamburg enthalten sich

Auf der jüngsten Justizminister-Konferenz hatte das CDU-geführte Bundesland Hessen einen Zusatz zu einem Antrag anlässlich des 9. Novembers vorgeschlagen. Bei der Abstimmung enthielten sich Bremen, Berlin und Hamburg. Brandenburg stimmte gegen den Satz – in Berlin und Bremen regiert die Linke mit. Die „Bild“-Zeitung hatte über den Vorgang berichtet. Die Stimmung in der Sitzung sei erregt gewesen, das Treffen sei sogar unterbrochen worden, berichtet das Blatt.

Die Debatte ist an sich alt. Linken-Politiker Gregor Gysi hatte sich 2014 entsprechend geäußert. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) und Thüringens Regierungs-Chef Bodo Ramelow (Linke) haben es beide vor kurzem abgelehnt, die DDR derart zu bezeichnen. „Es wirkt so, als sei das ganze Leben Unrecht gewesen. Wir brauchen aber mehr Respekt vor ostdeutschen Lebensleistungen“, hatte Schwesig Anfang Oktober gegenüber den Zeitungen der Funke-Mediengruppe geäußert. Natürlich sei die DDR jedoch eine Diktatur gewesen. Es habe alles gefehlt, was eine Demokratie ausmache – etwa freie Wahlen, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit und das recht auf Opposition, so Schwesig, die aus Brandenburg stammt.

Ärger gab es schon 2014 in Thüringen

Thüringens CDU-Spitzenkandidat Mike Mohring hatte im Wahlkampf Ramelow vorgeworfen, er „verharmlose die Diktatur“. Ramelow hatte – wie Ludwig – seine Haltung damit erklärt, die Bezeichnung sei auf die Nazi-Herrschaft gemünzt.

Schon 2014 hatte es in Thüringen politisches Tauziehen um den Begriff gegeben. Er fand schließlich Eingang in die Präambel des rot-rot-grünen Koalitionsvertrags. Dort heißt es: „Weil jedes Recht und jede Gerechtigkeit für diejenigen verloren waren, die sich nicht systemkonform verhielten, war die DDR in der Konsequenz ein Unrechtsstaat.“

Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern votierten am vergangenen Donnerstag in der Justizministerkonferenz allerdings für die Aufnahme des „ Unrechtsstaats“-Satzes. Laut „Bild“ heißt die umstrittene Passage im Wortlaut: „Der Sehnsucht nach Freiheit und demokratischer Mitbestimmung hatte der Unrechtsstaat der DDR im Herbst 1989 nichts mehr entgegenzusetzen“.

Von Ulrich Wangemann