Justizministerin verteidigt Kesy: „Wir wollen nicht die Bürger überwachen, sondern Straftaten verhindern“

Im Streit um die massenhafte automatisierte Speicherung von Auto-Kennzeichen („Kesy“) hat Justizministerin Susanne Hoffmann ( CDU) die Datenerhebung im Grundsatz verteidigt und zugleich eine Klärung rechtlicher Zweifel noch in diesem Jahr in Aussicht gestellt.

Vor dem Rechtsausschuss des Landtags sagte Hoffmann am Donnerstag, der Bund arbeite „mit Hochdruck“ an einem Gesetzentwurf, der im Mai vorliegen werde. Das habe ihr kürzlich eine Abteilungsleiterin des Bundesjustizministeriums versichert.

Hoffmann sagte, sie gehe davon aus, dass bis Jahresende das Gesetz verabschiedet sei. „Wir werden in diesem Jahr die Probleme gelöst haben.“ Die Kennzeichenerfassung sei ein Instrument der Strafverfolgung, das im Kampf gegen die grenzüberschreitende Kriminalität benötigt werde. Auf der anderen Seite gebe es rechtliche Zweifel an der derzeitigen Rechtslage, so die Ministerin.

Diese Zweifel habe sie auch, sie seien aber nicht so groß. Die bestehende Rechtslage sei tragfähig. Das sieht die Datenschutzbeauftragte Dagmar Hartge anders. „Wir brauchen Rechtssicherheit“, sagte sie.

Ministerin Hoffmann : Inzwischen gibt es „große Sensibilität“

Justizministerin Hoffmann betonte, dass es nicht um die Überwachung von Bürgern gehe, sondern um die Verhinderung schwerer Straftaten. Bei den Staatsanwaltschaft gebe es inzwischen eine „große Sensibilität“ für dieses Thema. Es gehe darum, den Datenbestand möglichst gering zu halten.

Neu sei die Situation, dass die Staatsanwaltschaft in dem Moment von der Polizei die Zuständigkeit erhält, wenn die Daten vom Server auf ein separates Speichermedium gingen. Darauf müsse sich eingestellt werden.

Der amtierende Generalstaatsanwalt Eugen Larres betonte, dass die Daten ausschließlich für Ermittlungen verwandt würden. Zunächst gehe es um einen Anfangsverdacht gegen eine Person oder es liege ein Kennzeichen vor und daraufhin würden die Daten ausgewertet.

Betroffene Personen, deren Kennzeichen erfasst sind, würden unterrichtet – entsprechend der Strafprozessordnung. Es sei aber faktisch nicht möglich, jeden zu informieren, dessen Kennzeichen einmal aufgenommen wurde. Das würde die Behörde überfordern.

Daten sollen nur noch drei Monate gespeichert werden

Wie die Polizei kürzlich mitteilte, sollen künftig Daten jeweils nur noch maximal drei Monate gespeichert werden. Die Daten sollen dann auf andere Speichermedien übertragen werden und in die Verantwortung der jeweiligen Staatsanwaltschaft gehen. Die oppositionelle Linke kritisiert das: Autokennzeichen würden weiter flächendeckend und ohne Verdacht auf eine Straftat gespeichert.

Die Datenschutzbeauftragten hatte im Innenausschuss des Landtags am Mittwoch weiter Datenschutzverstöße moniert. Zu dieser Einschätzung sei sie nach einer ersten Auswertung und zwei Kontrollbesuchen vor Ort gekommen, sagte Hartge.

Auf Brandenburgs Autobahnen werden seit 2010 wegen laufender Ermittlungsverfahren und auf Anordnung der Staatsanwaltschaften Kennzeichen erfasst und gespeichert. Als die Polizei 2019 nach der verschwundenen Rebecca aus Berlin suchte, wurde das System bekannt.

