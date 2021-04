Potsdam

In Brandenburg sollen die Regeln für Bürgerbegehren vereinfacht sowie Hybridsitzungen auf kommunaler Ebene erleichtert werden. Das sieht eine Änderung der Kommunalverfassung vor. Der entsprechende Gesetzentwurf wurde vom rot-schwarz-grünen Kabinett am Dienstag beschlossen.

Die Änderungen müssen noch vom Landtag gebilligt werden. Das Gesetz soll zum 1. Juli in Kraft treten. Es löst zugleich alle bisherigen in der Corona-Krise verfügten Regelungen zu „außergewöhnlichen Notlagen“ für Kommunen ab.

Noch vor einer Unterschriftensammlung parallel zur Erstellung der amtlichen Kostenschätzung soll danach die Zulässigkeit von Bürgerbegehren rechtlich geprüft werden. Das war bisher nicht der Fall und sorgte hin und wieder für Ärger, weil solche Begehren erst am Ende überprüft wurden. Ein Bürgerbegehren muss mindestens von 10 Prozent der Bürger unterzeichnet sein, damit es gültig ist (bisher 15 Prozent). Dann kann es einen Bürgerentscheid geben.

Nur 30 Prozent der Gemeindevertreter dürfen an Videositzungen teilnehmen

Mitglieder von Gemeindevertretungen und Stadtverordnetenversammlungen sollen auch außerhalb von Notlagen wie der Corona-Pandemie das Recht erhalten, per Audio- oder Videoschalten an den Sitzungen teilnehmen zu können. Die Anzahl der daran teilnehmenden Gemeindevertreter soll 30 Prozent der Anzahl der Mitglieder der Gemeindevertretung nicht überschreiten, heißt es in dem Entwurf. Dieser Passus gilt in der SPD als strittig.

Die kommunalen Gremien sollen selbst eine außergewöhnliche Notlage feststellen können und damit Handlungsfreiheit bekommen.

Durch die dauerhafte Rechtsgrundlage für Hybridsitzungen mit Präsenz und Teilnahme per Distanz erhalte Brandenburg eine der modernsten Kommunalverfassungen, sagte Innenminister Michael Stübgen (CDU). „Kommunen brauchen den Spielraum, um Maßnahmen zum Bürokratieabbau und gegen den demografischen Wandel aktiv zu testen und attraktiv mitzugestalten.“

Keine Zwangsfusionen von Gemeinden

Im Fall von Streitigkeiten zwischen Gemeinden kann künftig das Innenministerium als Kommunalaufsicht leichter eingreifen. Darüber hatte es im Vorfeld Irritationen im Landtag gegeben, die inzwischen ausgeräumt sind. So kann die Bildung einer Mitverwaltung aus Gründen des Gemeinwohls angeordnet werden, etwa wenn ein Amt in Brandenburg auseinanderfällt und Gemeinden keine Verwaltung mehr haben. Eine „Zwangsfusion“ von Gemeinden sei damit nicht gemeint, wird beteuert und zugleich klar gestellt: Fusionen von Gemeinden gegen deren Willen bedürfen eines Gesetzes.

Von Igor Göldner