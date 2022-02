Potsdam

Seit knapp zweieinhalb Jahren regiert in Brandenburg ein Kenia-Bündnis aus SPD, CDU und Grünen. Es ist eine Zweckheirat, kein Liebes-Bund. Wie schneiden die Kabinettsmitglieder um Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) ab?

Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD)

Hat auch im neunten Jahr als Regierungschef die Ruhe weg. Er regiert unspektakulär und uneitel, drängt sich ungern in den Vordergrund, was ihm den Vorwurf einbrachte, bei wichtigen Themen wie der Corona-Krise abzutauchen. Er ist weiter unangefochten die Nummer eins in Regierung und SPD. Der 60-Jährgie agiert aber immer stärker als Moderator und als Schlichter, wenn sich seine Minister oder die Koalitionspartner zu sehr streiten.

Als Taktgeber mit vielen Ideen fiel Woidke nicht auf. Er kündigte an, die weitgehend eingeschlafenen Beziehungen zu Berlin verbessern zu wollen. Lieblingsthema des Lausitzers ist die Energiepolitik. Er haderte mit der Entscheidung der „Ampel“ in Berlin auf einen früheren Kohleausstieg 2030 statt 2038. Den stellte er überraschend nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine 2030 in Frage – zum Ärger der Grünen.

Innenminister Michael Stübgen (CDU)

Im Umgang mit Querdenkern zeigt der Innenminister klare Kante. Als die Zahl der unangemeldeten Kundgebungen gegen die Corona-Politik in die Höhe schoss, ließ Stübgen diese Spontandemos konsequent verbieten und auflösen. Er wollte nicht länger zusehen, wie seine Polizeikräfte sich auf der Nase herumtanzen lassen müssen. Ansonsten verficht Stübgen in der Coronapolitik eine eher liberale Linie und setzt auf Öffnungen.

Länger schon quält sich Stübgen mit seinem Vorhaben, Landesbeamte einem Verfassungstreue-Check zu unterziehen. In diesem Jahr möchte er das Vorhaben durch den Landtag bringen, musste aber schon auf Kritik reagieren. Nun noch bei Neueinstellungen soll eine Abfrage erfolgen – nicht mehr bei bestimmten Beförderungsstufen. Nach der Einigung der Koalitionsfraktionen wird es einen neuen Polizeibeauftragten gegeben, der an das Parlament angedockt. Dieser ist bei Stübgens Polizisten als personifizierter Generalverdacht gegen die Ordnungskräfte unbeliebt.

In der Koalition gilt Stübgen, der persönlich gut mit dem ebenfalls aus der Lausitz stammenden Dietmar Woidke (SPD) kann, als eine tragende Säule.

Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne)

Die Ministerin mit dem größten Pensum im Kabinett ist teils für die Unterbringung von Flüchtlingen zuständig, für die Bewältigung der Corona-Pandemie und den Kampf gegen die Afrikanische Schweinepest. Sämtliche Corona-Verordnungen stammen aus ihrem Haus. Zwischenzeitlich wurde es der Ministerin zu viel. Sie forderte mehr Personal, die Staatskanzlei ließ sie abblitzen.

Viele Fehler hat das Ministerium bei der Organisation der Impfkampagne gemacht; erschwert wurde die Kampagne von der besonders ausgeprägten Impfskepsis vieler Brandenburger. Nun steht ihr eine weitere Großaufgabe bevor: Die Umsetzung der Impfpflicht im Gesundheits- und Pflegebereich. Das berührt eine weitere große Aufgabe für den Rest der Legislaturperiode: Nonnemacher muss weitere Antworten auf die immer größer werdenden Engpässe in der Altenpflege finden.

Chefin der Staatskanzlei Kathrin Schneider (SPD)

Sie ist auch nach der Hälfte der Wahlperiode das unsichtbarste Kabinettsmitglied. Was nicht nur an ihrer Funktion als Chefin der Regierungszentrale liegt. Schneider geht generell nur selten an die Öffentlichkeit. Das Austarieren der Interessen der drei ungleichen Koalitionspartner gelang nicht immer. Sie ließ Gesundheitsministerin Nonnemacher mit ihrem Hilferuf nach mehr Personal wegen Corona gleich mehrfach auflaufen.

Die Zusammenarbeit mit Berlin lief schlecht, soll aber angeblich besser werden. Sie sollte der verschleppten Digitalisierung im Land einen Schub geben – das gelang kaum. Verabschieden musste sie sich von der SPD-Idee der fünf Regionalbeauftragten. Dafür war kein Geld, so die offizielle Begründung. Die inoffizielle: Keiner braucht solche Beauftragte wirklich.

Bildungsministerin Britta Ernst (SPD)

Sie sitzt zwischen den Stühlen, zumindest, wenn es um die Bewältigung der Corona-Krise geht. Sie musste viel Schelte einstecken, weil mit dem Umstieg auf den Fernunterricht die Lücken der Digitalisierung offenbar wurden. Sie wurde kritisiert, weil sie die Schulen je nach Sichtweise entweder zu früh oder zu spät geöffnet hatte. Zwischen den Interessen von Eltern, Schülern und Lehrern zu vermitteln, ist keine leichte Aufgabe. Dass sich die Ministerin in Ausschusssitzungen oder den wenigen Pressekonferenzen, die sie gab, von Kritikern selten aus der Ruhe bringen ließ, kann man ihr als Stärke anrechnen. Es ist aber auch eine Schwäche: Sie kommuniziert zu wenig, zu unklar, hat vielen mit Ad-hoc-Entscheidungen vor den Kopf gestoßen.

Als größte Aufgabe in der zweiten Hälfte der Legislaturperiode gilt die Reform der Kita-Finanzierung Brandenburg, für die ein gutes Dutzend Gutachten eingeholt wurde, sowie die Vorbereitung der Schulen auf den nächsten Corona-Winter. Die Klassenzimmer mit Luftfiltern auszustatten – dazu wird sich Ernst aber kaum durchringen.

Infrastrukturminister Guido Beermann (CDU)

Beermann ist für Themen zuständig, die praktisch alle Menschen betreffen. Jeder muss wohnen, jeder muss sich fortbewegen. Bewegende Auftritte sind Beermanns Sache nicht. Der ehemalige Staatssekretär des Bundesverkehrsministeriums hat es fachlich drauf, er steht in der Materie, aber ein großer Kommunikator ist auch er nicht. Er hat ein bisweilen narkotisierendes Auftreten, macht aus den Themen seines Ressorts zu wenig.

Den Mieterbund hat er verprellt, als er die ohnehin nicht sonderlich scharfe Mietpreisbremse entschärfte. Das ist ein Fauxpas gewesen, weil es das mit viel Tamtam und Selbstlob gegründete Brandenburger Bündnis fürs Wohnen überschattete.

Einen Erfolg wurde Beermann vom grünen Koalitionspartner ins Nest gelegt. Die belächelte Lastenradprämie erfreute sich großer Beliebtheit. Fortschritte muss der Minister beim Regionalverkehr liefern. Der Ausbau und die Reaktivierung von Bahnstrecken müssen Tempo aufnehmen. Umstritten ist sein Gesetz zum vorgeschriebenen 1000-Meter-Abstand von Windrädern zu Wohngebäuden.

Kultur- und Wissenschaftsministerin Manja Schüle (SPD)

Angetreten ist sie mit der Ankündigung, eine „Ermöglichungsministerin“ zu sein. Also eine, die dafür sorgt, dass etwas passiert im Land, in dem sie den Kulturmachern hilft, ihre Sache selbst in die Hand zu nehmen. Bei ihren Auftritten kann Manja Schüle auch mal flapsig formulieren – dynamisch und jugendlich will die 45-Jährige rüber kommen. Doch wegen Corona ging es lange einfach nur darum, den Kulturbetrieb irgendwie zu stabilisieren. Schüle verabreichte Coronahilfen an Veranstalter, um Einnahmeausfälle zu reduzieren, und vergab Mikrostipendien an Künstlerinnen und Künstler.

Dass viele von ihnen mittlerweile Ärger haben, weil die Regelungen für Soloselbstständige geändert wurden, geht auf das Konto des Wirtschaftsministers. Schüle bastelt derweil an einer neuen Förderstrategie, setzt auf Digitalisierung und auf Gleichberechtigung, indem sie wichtige Chefposten mit Frauen besetzt. Bislang alles noch ergebnisoffen. Immerhin hat sie für den Wissenschafts- und Kulturhaushalt im laufenden Jahr 33 Millionen Euro mehr rausgeholt als im Vorjahr. Es dürfte also noch so manches möglich sein.

Justizministerin Susanne Hoffmann (CDU)

Scharfe Kritik zog die Ministerin für ihre Haltung auf sich, bei Ermittlungen zu schweren Straftaten auch Daten aus der „Luc“-App nutzen zu wollen. Datenschützer und das Bundesjustizministerium halten das für nicht zulässig. Ähnlich gelagert war die Begeisterung Hoffmanns für die elektronische Kennzeichenerfassung Kesy, die millionenfach Autonummern auf Brandenburger Autobahnen speicherte. Diese Sammelpraxis musste die Ministerin einstellen. Jedoch würde sie das System gern wiederbeleben. Ihr Parteifreund und Innenminister Michael Stübgen hat schon angekündigt, eine Art „Kesy Light“ aufsetzen zu wollen.

In den Gefängnissen des Landes treibt Hoffmann eine Sicherheitsoffensive voran, lässt Hunde trainieren, die Drogen und Handys erschnüffeln können. Außerdem sollen Bedienstete wieder bewaffnet werden. Gegen erheblichen Widerstand setzte sie die Reform der Arbeitsgerichte um. Den größten Protest gab gegen die Abwicklung des Arbeitsgerichts in Potsdam.

Finanzministerin Katrin Lange (SPD)

Sagte einmal zu sich selbst, sie sei nicht das „pingelige Sparmariechen aus der Prignitz“. Was sie sagen wollte: Kein Sparen gegen die Krise. Diesen Kurs fuhr die machtbewusst-bodenständige 50-Jährige von Anfang an. Dank üppiger Rücklage aus rot-roten Zeiten, guten Steuereinnahmen und milliardenschweren neuen Corona-Krediten war viel möglich und die Kasse stets gut gefüllt. Sie brauchte den „Rotstift“ kaum, keiner der drei Koalitionspartner musste über die Gebühr bluten.

Was ihr Kritik vom Rechnungshof einbrachte, der zur Konsolidierung mahnt. Mit eigenwilligen Vorstößen legte sich Lange mit ihren Kollegen an. Sogar mit der SPD-Fraktion, die ihr einmal die „Gelbe Karte“ zeigte. Später düpierte sie die Minister mit einer unangekündigten Spar-Order, die sie später zurückzog. Als der Landtag ihr auf Betreiben der Opposition eine „Missbilligung“ aussprechen sollte, stand die Koalition aber hinter ihr. Sie ist SPD-Vize und weiter Anwärterin, falls mal irgendwann der „MP“-Posten frei wird.

Umweltminister Axel Vogel (Grüne)

Axel Vogel (Grüne) ist vom Ressortzuschnitt her für das größte Projekt in Brandenburg zuständig: Die umweltrechtliche Genehmigung der Tesla-Fabrik. Doch vermeidet Vogel jede Stellungnahme – mit Hinweis auf die Unabhängigkeit des Landesumweltamts. Ansonsten ist er auch bei der Bekämpfung der Schweinepest weitgehend außen vor, denn darum kümmert sich das Gesundheitsministerium. So hat Vogel viel Zeit für Leitbilder und große Entwürfe, etwa für die Abfassung des brandenburgischen Klimaplans.

Im waldreichen Brandenburg versucht sich Vogel an einer Forstreform – und weiß um das Risiko: Der heutige Ministerpräsident Woidke verhob sich in seiner Zeit als Forstminister an einer Reform. Die weitgehenden Änderungsvorschläge in der Struktur der Forstbehörde eines externen Gutachters hat Vogel schon teilweise wieder kassiert.

Scheinbar nicht recht machen kann es der Minister auch den erbittert streitenden Gegnern und Befürwortern des neuen Landesjagdgesetzes. Der Minister will mehr schießen lassen, weil Wildverbiss den Umbau des Waldes zu klimaresistenteren Mischwäldern erschwert. Die Jägerschaft fürchtet um ihre Privilegien, denn Vogel will Grundbesitzern mehr Rechte geben – auf Kosten der bestehenden Jagdgenossenschaften.

Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD)

Den inzwischen etwas abgegriffenen Beinahmen „Mr. Tesla“ hat sich Jörg Steinbach redlich verdient. Der frühere Uni-Professor mit Liebe fürs naturwissenschaftliche Detail ist unermüdlich, auch medial, unterwegs, damit in Grünheide auf den letzten Metern nicht noch etwas schief geht. Er gehört zu den wenigen mit Draht zu Elon Musk. Auf die Eröffnung der Gigafactory dürfte sich Steinbach schon jetzt freuen.

Sein Umgang mit der Corona-Soforthilfe 2020 fiel ihm auf die Füße. Die Selbstprüfung einer Rückzahlung kam deshalb gar nicht gut an. Steinbach ließ – anders als Sachsen – Kulanz vermissen, das ärgert die regionale Wirtschaft und Kultur. Er will den Ausbau der Erneuerbaren forcieren und mehr Windräder – im Konflikt mit der CDU. Ausgang offen.

