Brandenburgs Kirchen droht der Verfall – Denkmalschützer schlagen Alarm

Potsdam

Etwa 1600 Dorfkirchen gibt es in Brandenburg, rund 500 davon müssen in den nächsten zehn Jahren instandgesetzt oder teilweise saniert werden. Die Kosten dafür schätzt der Leiter des kirchlichen Bauamts der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO), Frank Röger, auf rund eine halbe Milliarde Euro.

„Je nach Größe der Kirche sind wir schnell bei 1,2 Millionen Euro und da sprechen wir nur über den Außenbereich“, erklärte Röger seine Rechnung gegenüber der MAZ. Alleine die Dachsanierung auf dem Kirchenschiff koste bereits um die 400.000 Euro. Kosten, für die die Gemeinden alleine nicht aufkommen könnten. „Wir reden hier von schwindenden Mitgliederzahlen und Gemeindemitgliedern, die immer älter werden.“ Eine Entwicklung, die sich in nächsten Jahren noch verschärfen werde und deren Konsequenzen nicht nur die Kirche angingen, sondern auch Gesellschaft und Politik.

„Diese Gebäude stiften Identität“

Wie Röger betonte auch Bernd Janowski, Geschäftsführer des Förderkreises Alte Kirchen Berlin-Brandenburg, die gesellschaftliche Bedeutung der Dorfkirchen. „Die Kirchen stammen teilweise aus dem 13. Jahrhundert und sind einer der größten Kulturschätze Brandenburgs“, sagte Janowski auf MAZ-Anfrage. „Diese Gebäude stiften Identität.“ In vielen Fällen seien sie die letzten öffentlichen Räume im Ort. „Ein Abriss ist undenkbar.“

Jährlich gibt Brandenburg gemäß dem Staatskirchenvertrag zum Erhalt für Kirchen und Klosterstifte rund 1,5 Millionen Euro aus. „Wir sind dankbar für die Unterstützung“, sagte EKBO-Bauamtsleiter Frank Röger, doch seien die Mittel nicht ausreichend. „Rechnet man das runter, sind wir bei etwa 900 Euro pro Kirche.“ Zu Buche schlagen würden vor allem die steigenden Baukosten, erklärte Röger. „Da würden wir uns wünschen, dass der Staatskirchenvertrag entsprechend angepasst wird.“ Doch nicht nur die Landesregierung und die Gemeinden sieht Röger in der Verantwortung für den Erhalt der Dorfkirchen in Brandenburg, auch kommunal und gesamtgesellschaftlich müsste über Lösungen nachgedacht werden.

Nicht nur Landesregierung muss Verantwortung übernehmen

Auch Thomas Drachenberg, brandenburgischer Landeskonservator und stellvertretender Direktor des Brandenburgischen Landesamtes für Denkmalpflege, sieht neben den offiziellen Stellen vor allem „die Leute vor Ort“ in der Verantwortung. „Wir brauchen Menschen, die bereit sind, sich zu kümmern“, sagte Drachenberg. Denkbar sei etwa, die betroffenen Kirchen in eine Art „Warteposition“ zu bringen. „Dafür brauchen wir Menschen, die hin und wieder nach Schäden in den Kirchen schauen. und dann wissen, wohin sie sich wenden können.“

Denkbar sei auch eine erweiterte Nutzung der Kirchenräume, sagte Drachenberg. Etwa als zusätzlicher Raum für kommunale Zwecke „oder als Vereinsheim.“ Eine Privatisierung oder gar einen Umbau zu Wohnraum hält Drachenberg für die schlechteste Lösung. „Wir wollen die Substanz der Kirchen möglichst erhalten.“

Denkmalschützer sind gegen Privatisierung

Reinhold Dellmann, ehemalige Brandenburger Infrastrukturminister (SPD) und Vorsitzender des Landesdenkmalbeirats, spricht sich ebenfalls gegen eine Privatisierung der Kirchen aus. „Einmal etwas aus der Hand gegeben, führt dazu, dass es extrem schwer würde, über eine sinnvolle Lösung nachzudenken.“ Wichtig sei es, erst einmal die Gebäude zu sichern. Es sei nicht schlimm, erst in zehn oder fünfzehn Jahren über eine Nutzung nachzudenken.

Die Diskussion um die künftige Finanzierung müsse nun in die nächste Runden gehen, sagte Ludwig Scheetz, kulturpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion im Landtag und stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für Kultur und Wissenschaft, gegenüber der MAZ. Für den kommenden Haushalt seien die Mittel für die Denkmalpflege weder erhöht noch gestrichen worden. „Aber wir wissen um die Bedeutung der Kirchen und sind froh, dass die Debatte nun geführt wird.“

Von Gesa Steeger