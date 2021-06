Potsdam

Eines der wichtigsten Vorhaben von Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) steht in der Kritik: die Verbesserung der Kita-Qualität im Land. Sowohl Eltern als auch Kita-Träger fühlen sich bei dem Reform-Projekt übergangen. Die Rede ist von „Ernüchterung“ und „erheblicher Irritation“. Denn anders als von den Verbänden erwartet, soll eine rein wissenschaftliche Expertenkommission Vorschläge zur Verbesserung des Kita-Wesens in Brandenburg entwickeln und die Praktiker erst später einbezogen werden.

Die Liga der Freien Wohlfahrtspflege, in dem wichtige Träger wie Awo, Caritas, Diakonie oder Deutsches Rotes Kreuz organisiert sind, haben einen Protestbrief an Ministerin Ernst geschrieben. „Wir bedauern sehr, dass Sie mit dem von Ihnen gewählten Weg die Chance vergeben, von Beginn an wissenschaftliches Know-how mit praktischer Expertise zu verknüpfen und diskursiv in Einklang zu bringen“, heißt es in dem Brief, der der MAZ vorliegt.

„Dass die Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege in diesem Zusammenhang nicht von Beginn an partnerschaftlich einbezogen werden, obwohl sie … die zentralen fachlichen Mandatsträger der Kitapraxis im Land Brandenburg sind, ist – nach Monaten der konstruktiven Unterstützung im Pandemiegeschehen – besonders schmerzvoll.“

Siebenköpfige Fachkommission

Für die Kita-Träger ist die Entwicklung frühkindlicher Bildungsstandards von erheblicher Bedeutung, weil sie die künftige Arbeit der Kitas bestimmen werden und auch den Personalbedarf berühren dürften. Eine bessere Qualität in den Kitas und einheitliche Standards gehören zu den zentralen Vorhaben der Bildungsministerin in dieser Legislaturperiode. Daneben will Ministerin Britta Ernst das komplizierte und streitanfällige Brandenburger Kita-Recht reformieren – bis zum Jahr 2023. Daran arbeiten bereits mehrere Arbeitsgruppen.

Zur Entwicklung des Kita-Qualitätsrahmens hatte Ernst am vorigen Freitag eine siebenköpfige Fachkommission eingesetzt. Unter anderem arbeiten darin die Potsdamer Bildungsforscher Gerlind Große und Jan Lonnemann, die Leipziger Pädagogikprofessorin Katrin Liebers sowie Stefan Faas von der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd. Zur Einsetzung des Gremiums sagte Ernst: „Wir wollen Kitas als frühkindliche Bildungseinrichtungen weiterentwickeln, denn dort werden wichtige Grundlagen für die Persönlichkeitsentwicklung gelegt.“

„Würden uns wünschen, wenn man mit uns diskutiert“

Das Bildungsministerium verwies darauf, dass die von Elternvertretern und Kita-Trägern angemahnte Beteiligung durchaus angedacht ist, jedoch erst in einem zweiten Schritt. Die Empfehlungen der Kommission sollen ihnen dann zur Erörterung vorgelegt werden. Auch der Städte- und Gemeindebund und der Landkreistag sollen sich dann einbringen können. „Die Praxistauglichkeit der wissenschaftlichen Empfehlung wird von großer Bedeutung sein“, heißt es in Richtung der Kita-Träger und Elternvertreter.

Elternvertreter sehen dieses Vorgehen ebenfalls kritisch. „Wir würden uns wünschen, wenn man in solchen Fragen mit uns von Anfang an diskutiert und uns nicht nur im Nachgang ein Ergebnis präsentiert“, sagte Elternkitasprecher Danilo Fischbach. „Gelebte Partizipation sieht für mich anders aus.“ Er frage sich außerdem, ob ein weiteres Gremium wirklich nötig ist. „Wenn wir so viele Fortschritte im Kita-Bereich hätten wie Gremien, wären wir deutlich weiter.“

Von Torsten Gellner