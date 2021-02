Potsdam

In Brandenburg könnten Kinder aus den Klassen 1 bis 6 möglicherweise bereits ab 22. Februar an die Schulen zurückkehren – allerdings zunächst im Wechselunterricht. Ein solcher Plan wird in der rot-schwarz-grünen Koalition debattiert. Fürsprecher sind vor allem die Grünen. Fraktionschefin Petra Budke sagte am Dienstag: „Wir sollten zum 22. Februar vorsichtig beginnen, Schulen im Primarbereich wieder zu öffnen.“ Ähnlich äußerte sich CDU-Fraktionschef Jan Redmann. Grundschulen sollten möglichst schnell Wechselunterricht anbieten.

Budke begründete den Schritt mit „gravierenden Folgen“ und Härten von Schulschließungen für Kinder. So hätten depressive Störungen bei Kindern, aber auch Gewalt in Familien stark zugenommen. Außerdem hätten Untersuchungen gezeigt, dass etwa jedes fünfte Kind mit dem Distanzlernen nicht erreicht werde.

Am Mittwoch gibt es das nächste Bund-Länder-Treffen mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU). Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hatte am Montag gegenüber der MAZ erklärt, Vorrang bei möglichen Lockerungen müssten die Schulen haben. Die bestehenden Einschränkungen des Lockdown, der bis 14. Februar gilt, sollten aber „im Grundsatz“ bis Ende Februar verlängert werden.

Die Grünen-Fraktionschefin Budke meinte, es müsste unter Beachtung aller Vorsichtsmaßnahmen wie klaren Lüftungsregeln und kleinen Klassen wieder zum Präsenzunterricht zurückgekehrt werden. „Ich wünsche mir auch, dass den Schulen viele Freiheiten bei der Organisation dieses Unterrichts ermöglicht werden.“

Von Igor Göldner