Erneut verdoppelt: Brandenburgs Koalition erhöht Rettungsschirm auf zwei Milliarden Euro

Eigentlich wird in Zeiten von Corona ja stets darum gebeten, das Haus so wenig möglich nicht zu verlassen. Für mehr als 300 Menschen aus Erkner gilt am Freitag das Gegenteil. Weil in ihrem Ort eine 50-Kilo-Weltkriegsbombe gesprengt wird, müssen sie evakuiert werden. Eine besondere Herausforderung.