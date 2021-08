Potsdam

Die rot-schwarz-grüne Koalition im Landtag Brandenburg hat eine bessere Unterstützung politisch Verfolgter in der DDR verlangt. In einem Antrag aus Anlass von 60 Jahren Mauerbau wird die Landesregierung aufgefordert, sich für eine angemessene Entschädigung politischer Häftlinge einzusetzen, die zu Zwangsarbeit verpflichtet wurden. Auch Zwangsausgesiedelte sollten angemessen entschädigt werden.

Außerdem müssten die Einrichtung eines Härtefallfonds auf Bundesebene unterstützt und Verfahren beim Nachweis des erlittenen Unrechts für Geschädigte vereinfacht werden, heißt es in dem Antrag der drei Fraktionen SPD, CDU und Grüne im Landtag, der am Donnerstag vorgestellt wurde. Erforderlich seien zudem niedrigschwellige und regional erreichbare Angebote der Traumaberatung.

Wissensvermittlung an Schulen soll gestärkt werden

Das Erinnern an politische Verfolgung, Zensur und Zwang müsse wachgehalten werden, sagte SPD-Fraktionschef Erik Stohn. „Wir wollen gesamtdeutsche Geschichte erlebbar machen.“ Gestärkt werden müsse die Wissensvermittlung an Schulen, aber auch an außerschulischen Bildungsorten. Stohn erinnerte an ein Vorhaben der Koalition: Alle Schülerinnen und Schüler sollten in ihrer Schulzeit mindestens einen Erinnerungsort der DDR-Zeit besuchen können.

Der CDU-Fraktionsvorsitzende Jan Redmann betonte die Notwendigkeit, weiter über das Unrecht der SED in der DDR aufzuklären und darüber vor allem der Generation zu berichten, die diese Zeit nicht selbst erlebt habe. Für die geplante Außenstelle des Bundesarchivs für Stasi-Unterlagen in Cottbus werde ein Konzept zum Gedenken und für demokratische Bildungsarbeit erstellt, sagte Redmann. Die Außenstelle des Brandenburger Archiv-Standorts in Frankfurt (Oder) soll auf dem Gelände des Menschenrechtszentrums in Cottbus entstehen, wo zu DDR-Zeiten ein Zuchthaus war.

Raschke (Grüne): „Es darf nicht nur bei schönen Reden bleiben“

Grünen-Fraktionschef Benjamin Raschke sagte, die Berliner Mauer sei eine Geschichte des Leids, aber auch der Hoffnung. Statt auf Abschottung müsse auf Menschenwürde gesetzt werden. Er verwies auf die Ende 2020 vorgelegte Sozialstudie der Aufarbeitungsbeauftragten Brandenburgs, Maria Nooke, über die heutigen Lebensverhältnisse von Opfern des DDR-Regimes. Bei vielen Menschen, die in der DDR Unrecht erlitten hätten, würden bis heute körperliche und psychische Folgen nachwirken. „Es darf nicht nur bei schönen Reden bleiben.“ Der Bund sei aufgefordert, für Betroffene es einfach zu machen, ihr Unrecht nachzuweisen.

Von Igor Göldner