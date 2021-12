Wegen der kritischen Lage in Krankenhäusern und auf Intensivstationen könnten landesweit die Regeln erneut verschärft werden. Das plant die Regierung. So sollen in „Hotspots“ Bars und Clubs früher schließen als bislang. Am Montag soll der Landtag die „epidemische Notlage“ feststellen.