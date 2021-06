Potsdam

Die rot-schwarz-grüne Koalition hat die geplante Vorlage des Haushaltsentwurfs für 2022 überraschend auf einen späteren Termin nach der Sommerpause verschoben. Finanzministerin Katrin Lange (SPD), die am Dienstag dem Kabinett ihren Entwurf vorlegen wollte, zog ihr Papier zurück, wie die MAZ erfuhr.

Hintergrund sind unüberbrückbare Differenzen über die Ausgaben der einzelnen Ressorts. Dazu wurden in den vergangenen Wochen sogenannte Chefgespräche mit der Finanzministerin geführt – offenbar ohne Erfolg. Nun soll die Sommerpause genutzt werden, um einen Konsens zu finden. Die Anmeldungen der Ressorts seien viel zu hoch gewesen, hieß es.

Ressorts sollten knapp 7 Prozent einsparen

Wegen zu erwartender geringerer Steuereinnahmen wollte Lange die Ressorts verpflichten, die Ausgaben um knapp sieben Prozent gegenüber 2021 zu verringern. Davon verschont sollten nur Ausgaben für die Bildung und innere Sicherheit bleiben.

Als unüberwindliche Streitpunkte gelten unter anderem die weitere Krankenhaus-Planung und die Fortschreibung der Hochschul-Finanzierung.

Am vorigen Donnerstag wurde ein Nachtragshaushalt vom Landtag beschlossen, der zur Eindämmung der Pandemie neue Schulden in Höhe von 515 Millionen Euro vorsieht. Diese Mittel sind ausschließlich auf Corona-Folgen begrenzt und sind vor allem für den öffentlichen Personennahverkehr und das Aufholen von Lernrückständen an Schulen vorgesehen.

Über die Gründe der Verschiebung des Etat-Entwurfs will Finanzministerin Lange nach der Sitzung des Kabinetts am Nachmittag Stellung nehmen.

Von Igor Göldner