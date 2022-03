Potsdam

In Brandenburg stehen die Zeichen auf eine Verlängerung der bestehenden Corona-Regeln. Weitreichende Lockerungen, die ursprünglich ab 20. März in Kraft treten sollten, wird es danach nicht geben. Eine gänzliche Einigung allerdings ist auch am Dienstag noch nicht erzielt worden.

Nach einer Sitzung des Kabinetts am Dienstag erklärte Regierungssprecher Florian Engels, dass bestimmte Corona-Regeln bis zum 2. April verlängert werden sollen.

Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sagte, das Land wolle eine Übergangsfrist nutzen, die der Bund im neuen Infektionsschutzgesetz den Ländern einräumt. Hintergrund sind die nach wie vor hohen Infektionszahlen in Brandenburg. Am Donnerstag werde das Kabinett eine neue Corona-Verordnung auf einer Sondersitzung beschließen, sagte Woidke. „Wir sind in intensiver Abstimmung mit den Koalitionspartnern.“

CDU: Keine Überlastung des Gesundheitssystems

Die CDU allerdings drängt dennoch auf Lockerungen. Die Fraktion im Landtag forderte das Ende der Maskenpflicht an Schulen bereits zum 20. März. Der parlamentarische Geschäftsführer Steeven Bretz sagte, die CDU sehe derzeit keine Überlastung des Gesundheitssystems. Nach zwei Jahren Pandemie hätten Staat und Gesellschaft das Nötige geleistet. So sei allen Bürgerinnen und Bürger ein Impfangebot unterbreitet worden. Es gebe in der Bevölkerung die Erwartungshaltung auf Lockerungen.

Bund erweitert Maskenpflicht

Der Bundestag wird voraussichtlich noch in dieser Woche über ein neues Infektionsschutzgesetz entscheiden, das den Ländern mehr Eigenverantwortung geben soll. Die bisherigen Corona-Beschränkungen laufen am 19. März aus.

Bund und Länder haben sich darauf geeinigt, weiterhin Basisschutzmaßnahmen aufrecht zu erhalten. Wie am Dienstag bekannt wurde, soll es nur noch die Pflicht zum Tragen einer Schutzmaske in Kliniken, Pflegeheimen und dem öffentlichen Personenverkehr geben. Das soll nun auf Arztpraxen, Tageskliniken, bei Rettungsdiensten, in Einrichtungen für ambulantes Operieren sowie in Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen erweitert werden.

In Brandenburg gelten die aktuellen Regeln nur bis zum 19. März. Brandenburg hatte die Beschränkungen bisher in zwei Schritten gelockert.

Freie Wähler: Verlängerung der Regeln „nicht akzeptabel“

Für ein Ende der Corona-Regeln sprachen sich im Landtag die Fraktionen der Freien Wähler und der AfD aus. Eine Verlängerung der Maßnahmen sei „politisch und inhaltlich nicht akzeptabel“ und „enttäuschend“, sagte Freie-Wähler-Fraktionschef Péter Vida. Es gebe einen Rückgang der Belastung der Intensivstationen. Ministerin Nonnemacher habe sich mit der Verlängerung der Maßnahmen „verrannt“.

Von Igor Göldner