Das Landärzteprogramm, das eine Reaktion auf den Mangel von Ärztinnen und Ärzten auf dem Lande sein soll, bleibt erhalten. 575.000 Euro sollen in den Haushaltsentwurf für 2022 neu eingestellt werden. Darauf einigte sich die Koalition, wie SPD-Fraktionschef Daniel Keller der MAZ sagte.

Rettung in letzter Not: Koalition wird Stipendien für angehende Landärzte fortführen

