Wegen Corona-Notlage: Koalition will Rettungsschirm auf eine Milliarde Euro verdoppeln

Potsdam

Die Koalitionsfraktionen in Brandenburg sind bereit, den für notleidende Betriebe und Selbstständige gespannten Rettungsschirm auf bis zu eine Milliarde Euro zu verdoppeln. Das kündigte SPD-Fraktionschef Erik Stohn am Dienstag an. Eine entsprechende Verständigung trafen SPD, CDU und Grüne. In Brandenburg hätten viele Unternehmen keine so hohen Kapitaldecken wie Firmen in westdeutschen Ländern, sagte Stohn der MAZ.

Das Geld soll über eine Kreditermächtigung zur Verfügung gestellt werden – unabhängig von der bundesweiten Schuldenbremse. Der Haushaltsausschuss des Landtags hatte in der vorigen Woche die Notlage des Landes festgestellt. Der Rettungsschirm muss vom Landtag verabschiedet werden, das ist am 1. April geplant. Ursprünglich war von einem Volumen von 500 Millionen Euro ausgegangen worden.

Haushaltsausschuss tagt am Mittwoch

Der Schaden für Gesellschaft und Wirtschaft aufgrund der Corona-Krise müsse so gering wie möglich gehalten werden, sagte der CDU-Finanzpolitiker Steeven Bretz.

Der Haushaltsausschuss des Landtags soll am Mittwoch für die Erhöhung des Rettungsschirms den Weg frei machen.

Jede Firma, die Hilfe benötigt, muss die vom Land auch bekommen, betonte Bretz. Die Soforthilfe für kleine Firmen und Freiberufler mit den geplanten 7,5 Millionen Euro werde nicht ausreichen. Die nicht rückzahlbare Summe könne nur eine zeitliche Überbrückung sein, bis der Rettungsschirm im April in Kraft gesetzt werde.

Linke: Keine Soforthilfe für Firmen, die Mitarbeiter unter Druck setzen

Die oppositionelle Linke hat erklärt, die Maßnahmen der Landesregierung zu Rettungsschirm und Soforthilfe für in Not geratene Unternehmen im Grundsatz zu unterstützen. Allerdings dürfe das Land die Hilfe nicht an Firmen zahlen, die sich gegenüber den Mitarbeitern unsozial verhalten, forderte Fraktionschef Sebastian Walter.

Ihn hätten Meldungen erreicht, wonach Arbeitnehmer im Hotel- und Gastronomiebereich und im Einzelhandel immer mehr unter Druck gesetzt würden. Ihnen sei mit fristloser Kündigung gedroht worden, wenn sie Änderungsverträge nicht unterschreiben oder es ablehnen, unbezahlten Urlaub zu nehmen. „Das geht überhaupt nicht“, sagte der Linken-Politiker. Auch in Zeiten der Corona-Krise hätten Unternehmer eine Verantwortung.

Oppositionsfraktion fordert steuerfreie Pauschale

Zur Unterstützung von Menschen, die in sogenannten systemrelevanten Berufen tätig sind, wie in Krankenhäusern, bei der Feuerwehr, in Supermärkten oder der Pflege schlägt die Linke eine steuerfreie Pauschale vor. Diese Personengruppe sollte 500 Euro pro Monat vom Land erhalten. Das seien Menschen, „die die Gesellschaft gerade am Laufen hält“, sagte Walter. „Der Applaus der Politik reicht nicht aus. Es braucht eine solidarische Unterstützung.“

Von Igor Göldner