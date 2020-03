Brandenburgs Kommune fordern Klarheit von der Koalition über Zukunftsfonds

Potsdam

Die Kommunen in Brandenburg haben von der rot-schwarz-grünen Koalition Klarheit über die Höhe der versprochenen Investitionen verlangt. „Wir brauchen eine Fortführung des bisherigen Infrastrukturprogramms auf dem gleichen Niveau“, sagte der Geschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes, Jens Graf, am Freitag der MAZ. Es gebe viele Gemeinden, die aufgrund steigender Kinderzahlen Schulen bauen müssen. Diese würden jetzt Klarheit benötigen, ob sie nächstes Jahr die nötigen Fördermittel bekommen.

Hintergrund ist die bislang vage Ankündigung der Koalition, Investitionen für die Kommunen zwar sicherzustellen, aber das bisherige Kommunale Infrastrukturprogramm (KIP) in der bisherigen Form nicht fortzuführen. Stattdessen sollen „im Sinne“ des bisherigen Programms die Förderschwerpunkte Bildung, Brand- und Katastrophenschutz und Sport erhalten bleiben.

Umfang der Investitionen wird erweitert

Finanziert werden soll das Ganze nicht – wie bisher – über den normalen Haushalt, sondern über das Sondervermögen für den neuen Zukunftsinvestitionsfonds. Für den eine Milliarde Euro schweren Fonds wird ein Kredit aufgenommen. Dieser war ursprünglich ausschließlich für Investitionen gedacht, die zusätzlich die Wirtschaft ankurbeln sollen. Der Umfang wird jetzt erweitert: Es kommen die Bereiche Zusammenhalt, Nachhaltigkeit, Digitales und Kulturförderung dazu.

Offen ist nun, wie viel Geld die Koalition dafür in die Hand nehmen will. In einer Erklärung der drei Fraktionschefs der Koalition im Landtag am Donnerstag wurden dazu keine Angaben gemacht. Das bisherige Infrastrukturprogramm – noch unter Rot-Rot aufgelegt – hatte zwischen 2016 und 2019 ein Volumen von 161 Millionen Euro.

Linke fordert 300 Millionen Euro für „KIP II“

Die oppositionelle Linke, die bis 2019 das Finanzministerium verantwortete, regte die Bildung eines „KIP II“ an, das einen Umfang von „mindestens 300 Millionen Euro“ haben soll. Das Geld sollte, wie es die Koalition jetzt plant, aus dem Zukunftsfonds kommen.

Bei Bürgermeistern gibt es die Sorge, dass die Koalition wegen knapper Kassen am Ende weniger Geld für Investitionen zur Verfügung stellt als geplant. So könnte es Projekte geben, die wichtig seien, aber den strengen Vorgaben des Zukunftsfonds nicht genügen könnten, hieß es. Jens Graf vom Städte- und Gemeindebund sagte, zentral seien die Investitionen in Schulen, Kitas, Brandschutz, Digitalisierung und Sportanlagen. „Die Not ist groß.“ Der Landtag sei frei zu entscheiden, wie das Geld zur Verfügung gestellt werde. „Wir erwarten nur, dass die Koalition umsetzt, was sie angekündigt hat“, meinte Graf.

Von Igor Göldner