Potsdam

Viele Städte und Gemeinden in Brandenburg achten bei der Bepflanzung ihrer Grünanlagen verstärkt auf die klimatischen Veränderungen. Dafür, aber auch aus anderen ökologischen Beweggründen, nehmen sie entsprechende Mittel in die Hand. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur. „Aktuelle klimatische Entwicklungen spielen für uns inzwischen eine bedeutende Rolle bei der Pflege der Grünanlagen“, sagt Eike-Kristin Fehlauer, Sprecherin der Stadt Oranienburg ( Oberhavel). So würden große Rasenflächen außer bei der Neuanlage nicht mehr gewässert. Stattdessen sei geplant, gezielt Blumenwiesen anzulegen, die zudem eine bedeutende Rolle für den Erhalt der Artenvielfalt sowie die Förderung der Insektenwelt spielten.

„Wir verwenden regionales Saatgut und passen die Mäh-Zyklen an den Erhalt der Artenvielfalt an“, erklärt die Sprecherin. Weiterhin kämen auf den städtischen Grünflächen vermehrt organische Dünger und Bodenverbesserer zum Einsatz, die das Grundwasser nicht belasten und nachhaltig das Bodenleben aktivieren. „Nicht zuletzt wollen wir vermehrt die Entwicklung standortangepasster Blumenwiesen in Angriff nehmen“, kündigt Eike-Kristin Fehlauer an. Für Zwiebelpflanzen, Stauden und deren Pflanzung habe die Stadt in diesem Jahr bisher 13 000 Euro investiert. „Durch die Pflanzung von Tulpen und trockenresistentere Stauden können zukünftig die Kosten im gleichen finanziellen Rahmen wie in den vergangenen Jahren gehalten werden“, so die Sprecherin.

40.000 Euro für die Bepflanzung der Grünanlagen

Rund 40 000 Euro gibt die Landeshauptstadt Potsdam jedes Jahr für das reine Material zur Bepflanzung ihrer Grünanlagen aus. „Das jeweilige Gestaltungskonzept beziehungsweise die Pflanzenauswahl berücksichtigt unter anderem auch die zunehmende Trockenheit“, informiert Stadtsprecherin Juliane Güldner. Jährlich seien in Potsdam gut 2500 Quadratmeter Beete zu bepflanzen. Die Frühjahrsbepflanzung ist der Sprecherin zufolge am 19. März abgeschlossen worden.

Abertausende Frühblüher spießen auch derzeit wieder auf dem ehemaligen Gelände der Landesgartenschau ( Laga) 2019 in Wittstock ( Ostprignitz-Ruppin) aus dem Boden. Die rund eine Million Blumenzwiebeln, die im Rahmen der Laga verpflanzt worden waren, sind zum Großteil in der Erde gelassen worden, um das Gelände auch nach dem Großereignis für Einheimische und Touristen attraktiv zu halten. „ Nachhaltigkeit war von Beginn an ein wichtiges Kriterium“, sagt Stadtsprecher Jean Dibbert. Für die Wasserversorgung waren extra zwei unterirdische Brunnen gebohrt worden.

Eigenvermehrung von Saatgut

Weniger Spielraum für ökologische Experimente hat die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg auf ihren Grünflächen. „Die Präsentation der jährlichen Blumenbeete richtet sich nach denkmalpflegerischen Vorgaben“, sagt Stiftungssprecher Frank Kallensee. Demnach kämen nur nachgewiesene historische Pflanzenkompositionen zum Einsatz.

„Die meisten der kultivierten Pflanzen sind nur eingeschränkt oder gar nicht auf dem freien Pflanzenmarkt verfügbar“, erklärt Frank Kallensee. Deshalb allein schon müsse die Stiftung auf Nachhaltigkeit setzen. So würden die Gärtnereien die rechtzeitige Eigenvermehrung von Saatgut, das Vorhalten von Mutterpflanzen sowie den Erhalt von historisch wertvollen Arten und Sorten übernehmen.

Von dpa/bb