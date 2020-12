Potsdam

Brandenburgs Kulturministerin Manja Schüle ( SPD) will die Kulturpolitik des Landes neu ausrichten. „Wir werden eine neue kulturpolitische Strategie erarbeiten“, kündigte Schüle am Mittwoch auf einer digital veranstalteten Konferenz unter dem Motto „Kultur hat Zukunft – Brandenburger Kulturpolitik nach Corona“ an.

Dafür soll es in den kommenden zwei Jahren mehrere Regionalkonferenzen geben, auf denen zusammen mit Aktiven aus der Brandenburger Kulturszene über politische Ziele der Kulturförderung diskutiert werden soll. Vor dem Hintergrund zunehmender Digitalisierung müsse auch über neue Geschäftsmodelle nachgedacht werden.

Schüle : „Kultur sollte nicht ,verzweckt’ werden“

Schüle sprach sich für ein verändertes Kulturverständnis aus. Kulturelle Erzeugnisse dürften nicht nur nach ihrem ökonomischen und gesellschaftlichem Nutzen allein bewertet werden. „Kultur sollte nicht ,verzweckt’ werden“, sagte die Ministerin und spielte damit auf die bisherige kulturpolitische Strategie des Landes an.

Die war 2012 von der damaligen Kulturministerin Sabine Kunst ( SPD) ins Leben gerufen worden und hatte die finanzielle Förderung von Kulturarbeit schwerpunktmäßig daran geknüpft, ob sie einen Beitrag zur kulturellen Bildung oder zur Unterstützung der Tourismusangebote im Land leisten.

Von Mathias Richter