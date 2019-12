Cottbus

Brandenburgs Landesmuseum für moderne Kunst präsentiert im kommenden Jahr rund 20 Ausstellungen in Cottbus und Frankfurt an der Oder. Zu den Höhepunkten gehört die Ausstellung „Der sachliche Blick auf die DDR“ mit rund 80 Gemälden und Plastiken von 46 Künstlern aus der Sammlung des Museums, teilte das Museum am Freitag in Cottbus mit. Darin würden vom 26. Januar bis 3. Mai der distanzierte, teils kritische Bezug der Künstler zur Realität und ihre Verankerung in der Tradition des Gegenständlichen in den Blick genommen.

In der Ausstellung „1990 - Fotografische Positionen aus einem Jahr, über ein Jahr“ werden den Angaben zufolge vom 29. Februar bis 17. Mai Stimmungsbilder der Umbrüche des gesellschaftlichen Systems der DDR dokumentiert. Die Aufnahmen spiegelten die Ambivalenz der damaligen Situation in Ostdeutschland wider, „Ende und Anfang, Aufbruch und Ernüchterung, Euphorie und Resignation“.

„Rausch der Bilder“ mit Werken der Sammlung Chargas Freitas

Unter dem Titel „Der gesetzlose Irrenhausschuppen“ werden vom 17. Mai bis 23. August Kunstwerke aus der Heidelberger Sammlung Prinzhorn präsentiert, die vor 100 Jahren in Brandenburger Kliniken entstanden sind. Die Sammlung zähle zu den weltweit bedeutendsten Kollektionen der „Outsider-Art“, hieß es. Der Kernbestand der Sammlung gehe auf die Sammeltätigkeit des Kunsthistorikers und Psychiaters Hans Prinzhorn (1886-1933) zurück.

Die Ausstellung „Rausch der Bilder“ stellt Werke der Sammlung Chargas Freitas vor. Freitas habe als Kulturattachée der brasilianischen Botschaft in Ost-Berlin in den 80er Jahren begonnen, Kunst aus der DDR zu sammeln, die jenseits des offiziellen Kunstbetriebs entstand, hieß es.

Von RND/dpa