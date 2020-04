Brandenburgs Landesmuseen in Cottbus und Frankfurt (Oder) öffnen am 1. Mai wieder

Potsdam

Das Brandenburgische Landesmuseum für moderne Kunst öffnet zum 1. Mai wieder seinen Ausstellungsbetrieb. Damit sind die beiden Einrichtungen in Cottbus und Frankfurt (Oder) die ersten Häuser in Brandenburg, die am Montag einen festen Eröffnungstermin festgesetzt haben.

Man werde durch Plastikschutzscheiben, Abstandsmarkierungen und besondere Hygienevorkehrungen dafür sorgen, dass die Museen ohne erhöhtes Gesundheitsrisiko besucht werden könnten, sagte Museumssprecherin Jenny Janka am Montag. Erwogen werde auch, durch spielerische Interventionen dafür zu sorgen, dass die Besucher an das Abstandsgebot von 1,50 Metern erinnert werden. Details dazu konnte Janka noch nicht sagen. In Cottbus und Frankfurt (Oder) sind derzeit drei Ausstellungen aufgebaut, darunter eine über Malerei in der DDR.

Schlösserstiftung wartet noch ab

Die Entscheidung der Brandenburger Landesregierung, dass Museen, Bibliotheken und Archiven von Mittwoch an wieder öffnen dürfen, trifft offenbar zahlreiche Einrichtungen im Land ziemlich unvorbereitet. In Potsdam hat derzeit noch kein größeres Museum einen Plan, wann und wie wieder geöffnet werden soll. Um so fieberhafter wird derzeit an Konzepten gearbeitet. „Wir öffnen definitiv am Mittwoch noch nicht“, so der Sprecher der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg, Frank Kallensee.

Man werde die Schlösser und Museen schrittweise wieder für die Öffentlichkeit zugänglich machen. Ab wann genau, sei derzeit noch nicht klar. Da es anders als in Brandenburg in Berlin noch keine Entscheidung gäbe, wolle die Stiftung erst noch abwarten, was der Senat in der Hauptstadt am Dienstag beschließt.

Barberini will sich mit Berlin abstimmen

Das Museum Barberini, in dem derzeit eine spektakuläre Monet-Ausstellung aufgebaut ist, ist ebenfalls noch nicht so weit. Am Mittwoch werde das Museum jedenfalls noch nicht öffnen können, sagt Sprecher Achim Klapp. Derzeit würden noch mit den zuständigen Behörden die Schutz- und Hygienevorschriften geprüft. Außerdem wolle man sich mit den Museen in Berlin abstimmen.

Auch das Potsdam-Museum winkt ab. Mittwoch? Auf keinen Fall, heißt es dort. Die Stadt Potsdam werde bis Ende der Woche festlegen, wann die städtischen Museen unter Einhaltung der Hygieneregelung wieder zugänglich sein werden, teilte Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) am Montag mit. Solange bleibt die aktuelle Hagemeister-Ausstellung unter Verschluss.

Brandenburg geht bei Museumsöffnungen voran

Brandenburg ist das erste Bundesland, das ein konkretes Datum für die Wiederöffnung seiner Museen in der Corona-Krise festgelegt hat. „Wir sind die Pioniere“, sagt die Chefin des Museumsverbandes Brandenburgs, Susanne Köstering. Deshalb laste eine große Verantwortung auf dem Verband. „Alle schauen auf uns“, sagt Köstering.

Am Montag hat der Verband deshalb eine Handreichung an die 400 Museen im Land verschickt, in der Empfehlungen gegeben werden, worauf bei einer Öffnung geachtet werden sollte. Darin wird unter anderem geraten, keine Gruppenführungen und keine Gastronomie anzubieten, Abstandsmarkierungen an den Kassen und in den Ausstellungsräumen anzubringen, damit Besucher und Personal eine Distanz von 1,50 Meter einhalten. Empfohlen wird auch Mundschutz zu tragen.

Von Mathias Richter