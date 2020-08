Potsdam

Der Landesrechnungshof hat den bisherigen Kurs der Landesregierung bei der Digitalisierung scharf gerügt. Es fehlten ein koordiniertes Herangehen, ein Überblick über den gesamten Prozess und verbindliche Ziele, heißt es in einem Prüfbericht des Landesrechnungshofs Brandenburg, der am Freitag präsentiert wurde.

Besonders in der Kritik steht die Staatskanzlei, die seit November 2019 von Ministerin Kathrin Schneider ( SPD) geführt wird. Die Regierungszentrale sei für die Aufgabe als strategische Schnittstelle für den digitalen Wandel „nicht gewappnet“. Sie habe sich zwischen Oktober 2018 und Ende 2019 – in der Zeit wurde geprüft – in ungerechtfertigter Weise hinter der Hoheit der einzelnen Ressorts der Landesregierung versteckt. Außerdem sei dieser Bereich personell unterbesetzt. „Die Staatskanzlei muss die Zügel stärker in die Hand nehmen“, sagte Rechnungshof-Chef Christoph Weiser.

Die Zukunftsstrategie Digitales Brandenburg bestehe nur aus „politischen Absichtserklärungen ohne jegliche Verbindlichkeit“. Konkrete Ziele und Kennziffern fehlten.

Schlechte Noten für neu gegründete DigitalAgentur

Überdies seien die geplanten Vorgaben für das Onlinezugangsgesetz nicht mehr fristgerecht erreichbar. Die Landesregierung verfüge noch nicht einmal über einen aktuellen Umsetzungsstand, heißt es weiter.

Ein schlechtes Zeugnis wird der neu gegründeten DigitalAgentur Brandenburg ausgestellt, die beim Wirtschaftsministerium abgebunden ist. Deren Wirksamwerden sei nicht erkennbar, obgleich das Land jährlich drei Millionen Euro dafür ausgebe.

Die Rechnungsprüfer äußerten die Sorge, dass die gemeinsamen Anstrengungen des Landtages und der Landesregierung der Wichtigkeit der Digitalisierung nicht gerecht würden und als Folge auch auf Wirtschaft und Gesellschaft ausstrahlen könnten. Empfohlen wird in dem 50 Seiten starken Prüfbericht, dass der Prozess der Digitalisierung vom Landtag forciert, begleitet und kontrolliert werden sollte.

Von Igor Göldner