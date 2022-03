Potsdam

Brandenburg bereitet sich auf die Aufnahme von geflüchteten Menschen aus der Ukraine vor. Dazu nahm im Sozialministerium von Ursula Nonnemacher (Grüne) ein übergreifender Stab seine Arbeit auf, wie gestern mitgeteilt wurde. Es handelt sich dabei um die Arbeitsgruppe (AG) „Umsetzung Landesaufnahmegesetz“, die sich zuletzt mit der Unterbringung von Flüchtlingen befasste, die im Herbst vorigen Jahres über die Belarus-Route nach Brandenburg kamen. Diese AG wird nun reaktiviert, wie es hieß. Sie soll sich um die kurzfristige Aufnahme, Unterbringung und Versorgung der Ankommenden kümmern.

Viele Kinder und Jugendliche werden erwartet

Neben dem Sozialministerium, das die Unterbringung organisiert und dem Innenministerium, das für die Erstaufnahme von Flüchtlingen zuständig ist, sind auch die Landkreise sowie Städte und Gemeinden beteiligt. Dazu kommt das Bildungsministerium von Britta Ernst (SPD). Es wird damit gerechnet, dass eine bedeutende Zahl von Kindern und Jugendlichen aus der Ukraine in kurzer Zeit an Schulen und Kitas aufgenommen werden muss.

Das Sozialministerium rechnet damit, dass die meisten Geflüchteten aus dem Kriegsgebiet Ukraine in der jetzt ersten Welle zunächst bei Freunden und Verwandten unterkommen. Nur ein kleiner Teil werde in der Zentralen Ausländerbehörde des Landes Brandenburg (ZABH) in Eisenhüttenstadt erwartet. Dort ist die Hälfte der 3200 Plätze derzeit belegt.

Wer nach Brandenburg kommt, erhält Hilfe – mit und ohne Visum

Zunächst kommen die Geflüchteten mit oder ohne dem üblichen 90 Tage geltenden Visum ins Land, das auch Touristen in Anspruch nehmen. „Wer jetzt ins Land kommt, bekommt Hilfe“, sagte Sprecher Gabriel Hesse. Das betreffe auch eine medizinische Versorgung. In Kürze solle die Europäische Union entscheiden, ob die geflohenen Ukrainer als „Kriegsflüchtlinge“ offiziell anerkannt werden – damit hätten sie auch ohne Asylantrag offiziell einen dreijährigen EU-Schutzstatus sowie Zugang zu staatlichen Leistungen.

Grünen-Fraktionschefin Petra Budke sagte, der Sonderstatus sei nötig, damit sich die Kriegsflüchtlinge frei bewegen und beispielsweise auch einer Arbeit nach gehen könnten.

Möglich ist aber auch, einen Asylantrag zu stellen. Das allerdings ist ein langwieriges Verfahren. Die meisten, die Asyl beantragen, wollen dann auch im Land bleiben. Es wird davon ausgegangen, dass viele Ukrainer hoffen, irgendwann wieder zurück in die Heimat zu können und diesen nicht stellen werden.

Landräte wollen Überblick über Kapazitäten

In den Landkreisen sind bisher erst wenige Geflüchtete eingetroffen. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Laut Sozialministerium gibt es landesweit rund 5300 freie Plätze in Gemeinschaftsunterkünften, Wohnverbünden oder Wohnungen.

Landräte, wie Wolfgang Blasig in Potsdam-Mittelmark, haben ihre Bürgermeister und Amtsdirektoren gebeten, ihre Kapazitäten so schnell wie möglich zu melden. Auch Angebote von Privatpersonen, die zur Aufnahme von Flüchtlingen bereit seien, sollten von den Kommunalpolitikern mitgeteilt werden.

Andere Landkreise, wie der Barnim, bitten die Menschen sich per E-Mail zu melden, „die sofort verfügbaren und zu fairen Preisen vermietbaren Wohnraum im Kreisgebiet zur Verfügung stellen können“.

In Oberspreewald-Lausitz kündige Landrat Siegurd Heinze am Dienstag, es würden alle Kräfte mobilisiert, auch einer größeren Anzahl von Geflüchteten wenn nötig eine sichere Zuflucht und eine Wohnmöglichkeit zu geben. So gebe es 50 freie Plätze, unter anderem in der Gemeinschaftsunterkunft Sedlitz sowie Wohnverbünden in Lauchhammer, Vetschau, Calau und Großräschen.

Linken-Fraktionschef fordert koordiniertes Vorgehen der Regierung

Im Landtag forderte der Chef der oppositionellen Linken, Sebastian Walter, die Landesregierung auf, einen Krisenstab einzurichten. „Wir brauchen seitens des Landes ein koordiniertes Vorgehen bei den Hilfsprogrammen und der Integration“, sagte er. Die Landesregierung müsse auch ein Abschiebestopp für Flüchtlinge in die Länder verfügen, die vom Krieg in der Ukraine betroffen seien.

Inzwischen gibt es landesweit viele private Initiativen, um Menschen aus der Ukraine zu helfen. Fraktionschef Walter selbst will am Mittwoch zur polnisch-ukrainischen Grenze fahren – gemeinsam mit ukrainischen Lkw-Fahrern aus seiner Heimatstadt Eberswalde. Die wollten zu ihren Familien in der Ukraine, sagte Walter. Er bringe sie an die Grenze. Zugleich habe er im Gepäck Spenden für notleidende Menschen. Zurück plant Walter, mehrere Ukrainer mit zurückzunehmen, mit denen er in Kontakt sei.

Von Igor Göldner