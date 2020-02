Landesregierung will neue Koordinatoren zur Stärkung der Regionen einsetzen

Potsdam

In Brandenburg wird ein weiteres Wahlversprechen erfüllt – diesmal eines der SPD. Die landesweit vorgesehenen fünf Regionalkoordinatoren sollen Mitte des Jahres ihre Arbeit aufnehmen. Das kündigte Staatskanzleichef Kathrin Schneider ( SPD) an. Damit sollen die Regionen einen direkten Ansprechpartner bekommen, der in der Regierungszentrale in Potsdam seinen Sitz hat.

Jeweils zwei weitere Mitarbeiter sollen für jeden Koordinator vor Ort präsent sein. Zunächst soll die Verabschiedung des Nachtragshaushalts für 2020 im Landtag abgewartet werden, der für April/Mai geplant ist. Darin sind die zusätzlichen Stellen in der Landesverwaltung enthalten.

Das neue Konzept nennt sich „Regionale“

Das entsprechende Konzept, das sich „Regionale“ nennt, stellte Schneider am Dienstag im Kabinett vor. Allerdings sind noch viele Fragen offen. So ist nach wie vor unklar, wie die Kompetenzen der Koordinatoren aussehen, vor allem die inhaltliche Abgrenzung gegenüber den einzelnen Landkreisen. Eine Abstimmung mit der kommunalen Ebene hat es auch noch nicht gegeben. Das räumte Schneider ein. Sie sagte nur, vorgesehen sei eine „kreisübergreifende Zusammenarbeit“ – unter anderem bei der Wirtschaftsansiedlung und Mobilität sowie bei Kultur und Klimaschutz. Analog zu den fünf regionalen Planungsgemeinschaften sollen die Koordinatoren eingesetzt werden: für Prignitz-Oberhavel, Uckermark-Barnim, Havelland-Fläming, Oderland-Spree und Lausitz-Spreewald. In jeder Planungsgemeinschaft sind mehrere Landkreise und Städte zusammengefasst. Sie liegen tortenstückartig rund um Berlin und werden von Landräten geleitet.

Nur ein Koordinator steht fest: der Lausitz-Beauftragte

Wer die Koordinatoren-Posten übernehmen wird, ist noch offen. Nach geeignetem Personen wird offenbar fieberhaft gesucht. Nur einer steht bereits fest: Klaus Freytag. Der Lausitz-Beauftragte der Landesregierung mit Sitz in Cottbus soll in Personalunion auch Regionalkoordinator werden – in Lausitz-Spreewald.

Die bisherigen regionalen Wachstumskerne (Motto: „Stärken stärken“) sollen nicht wegfallen, betonte Schneider, sondern in die geplanten „Innovationskorridore“ sinnvoll integriert werden. Diese Korridore, die auf Konzept des früheren Staatssekretärs Thomas Kralinski ( SPD) zurückgehen, sollen wirtschaftliche und gesellschaftliche Innovation in möglichst alle Regionen bringen.

Schneider kündigte überdies eine enge Abstimmung mit Berlin an. Ein Treffen beider Kabinette ist für den 31. März in Berlin geplant. Es ist die erste Begegnung von Rot-Rot-Grün in Berlin und Rot-Schwarz-Grün in Potsdam nach der brandenburgischen Landtagswahl im vorigen Jahr.

Von Igor Göldner