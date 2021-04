Potsdam

Die ab kommender Woche geltende Corona-Testpflicht an Brandenburgs Schulen stößt auf breiten Widerstand. Der Landesschulbeirat (LSB), das wichtigste Mitwirkungsgremium in Brandenburg, hat dem mehrfach überarbeiteten Testkonzept von Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) erneut die Zustimmung versagt, weil es „massiv in den schulischen Alltag“ eingreife. Schon vor den Osterferien hatte das Gremium eine Überarbeitung des Konzepts erwirkt, was in der Folge zu der chaotischen Aussetzung der Präsenzpflicht geführt hatte.

„Der Landesschulbeirat lehnt das Testkonzept für die in Schule Tätigen entschieden ab“, heißt es in dem Schreiben, das der MAZ vorliegt. Es müsse sichergestellt werden, dass Tests für Lehrer wie für Schüler ausschließlich zu Hause stattfinden.

Zweifel an Sicherheit

Der LSB wiederholt seine bereits bekannten Bedenken und führt insbesondere den hohen Verwaltungsaufwand für die Schulleitungen und Lehrkräfte an, die in der Corona-Krise schon genug zusätzliche Aufgaben zu schultern hätten.

Bei zwei wöchentlichen Coronatests stelle sich die Frage, ob das durch das Testonzept verfolgte Schutzziel überhaupt erreicht werden könne. Während bestimmte Maßnahmen wie Maskentragen oder Abstandhalten ständig gelten, müssen die Tests nur an zwei nicht aufeinander folgenden Tagen durchgeführt werden.

Ob ein tatsächlicher Schutz erreicht werden könne, sei daher fraglich, „weil eben nicht jeden Tag vor Betreten der Schulen getestet wird, was aber nach der zeitlichen Reichweite der Tests erforderlich wäre. Diese bieten nur für einen beschränkten Zeitraum „Sicherheit“ des Ergebnisses“.

Wo beginnt die Schule?

Wenn ein Kind einen Schnelltest mal vergessen hat, sollen die Schulen eine Testmöglichkeit in einem abgesonderten Teil des Eingangsbereichs oder etwa der Turnhalle schaffen. Das reicht dem LSB nicht. „Da es darum geht, vor der Ansteckungsgefahr zu schützen, dürfte - wenn nicht generell zu Hause - nur in Zelten unmittelbar nach Betreten des Schulgeländes getestet werden“, fordert das Gremium.

Hier sei das Testkonzept nicht genau genug formuliert. So sei unklar, wie das Betretungsverbot zu verstehen sei. Ohne negativen Schnelltest sollen ab kommender Woche weder Schüler noch Lehrer oder Eltern die Schule betreten dürfen.

„Leider wird in der an die Schulleitungen versandten Teststrategie nicht trennscharf unterschieden zwischen den Begriffen Schulgebäude und Schulgelände – beide finden ihre Verwendung“, heißt es in dem Schreiben des LSB.

Lehrer sehen sich nicht zuständig

Bildungsministerin Ernst hatte nach massiver Kritik das Testkonzept grundlegend überarbeitet. So ist künftig vorgesehen, dass sich die Schüler zu Hause testen sollen, also nicht im Kreis der Mitschüler und so, dass Lehrer damit nicht behelligt werden und dass weniger Unterrichtszeit dafür verwendet werden muss.

Dennoch weist der LSB in seinem Protestbrief auf die Gefahren hin, die beim Testen in den Klassenzimmern entstehen würden. Erstens sei die Durchführung medizinischer Hilfs- oder Dienstleistungen nicht Aufgabe der Lehrer, zweitens bestehe die Gefahr der Stigmatisierung von Kindern mit positivem Schnelltestergebnis.

Weiter Problem der Testkit-Vereinzelung

Die am Markt verfügbaren Antigenschnelltests kommen in Großpackungen; die Testkits müssen händisch zusammengestellt und vereinzelt werden, ehe sie den Schülern oder Eltern ausgehändigt werden. Das ist für die Lehrer die größte Hürde.

„Die Testpackungen müssen geöffnet und neu verpackt werden, da diese in Packungen zu 10 Tests verpackt sind. Diese würden für fünf Wochen, jedoch aufgrund der geringen Lieferung insgesamt nicht für alle Personen in der Schule ausreichen“, heißt es im LSB-Brief.

Machen sich Pädagogen strafbar?

Daraus ergeben sich aus LSB-Sicht Fragen der Haftung, sie malen sogar das Schreckgespenst einer Freiheitsstrafe für Pädagogen an die Wand:

Jedes Medizinprodukt dürfe nur mit CE-Kennzeichnung in den Verkehr gebracht werden. Ein aus „Testreagenz und dem neuen Stäbchen neu zusammengestelltes Test-Kit“ sei aber ein neues Medizinprodukt, „das mit einer CE-Kennzeichnung versehen sein“ müsse.

Die Nichtbeachtung dieser Vorgabe sei eine Straftat, die mit bis zu einem Jahr Gefängnis oder bei Fahrlässigkeit mit einer Geldbuße bis 30.000 Euro bewehrt sei, heißt es.

Schüler könnten verwirrt werden

Auch aus Schülersicht sei die Testpflicht in ihrer jetzigen Form nicht verantwortbar, insbesondere nicht für die Grundschulen, die kommende Woche in den verpflichtenden Präsenzunterricht gehen:

„Außerdem gibt es auch Schultage, an den die Kinder ganz ohne Testung in die Schule kommen dürfen. Dies führt schnell zu Verwirrung und auch dazu, dass mal ein Test am Test-Tag vergessen wird. An Tagen ohne Testung führt dies zu keiner Strafe, während an anderen Tagen ohne Test, die Eltern informiert werden müssen“, warnt der LSB. Im LSB sind unter anderem Lehrer-, Eltern- sowie Schülersprecher versammelt.

In Teilen der Elternschaft regt sich ohnehin Widerstand gegen die Testpflicht. In Internetkanälen wird zu organisierten Widersprüchen und zu Klagen aufgerufen. Erste Eilanträge sind an Brandenburger Gerichten eingegangen. Die AfD kündigte eine verfassungsrechtliche Überprüfung an.

Von Torsten Gellner